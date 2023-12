Koncert "Nie idziemy na sylwestra" na TVN. Zaśpiewa plejada gwiazd

Joanna Stawczyk

31 grudnia widzowie będą mieli do wyboru dwie duże imprezy. Mogą spędzić ten wieczór z TVP2, gdzie zobaczą imprezę w Zakopanem, albo z Polsatem, który na zabawę zaprasza do Chorzowa. A co z TVN? Stacja postanowiła zorganizować wyjątkowy koncert 30 grudnia. Kto wystąpi na zaplanowanej imprezie przednoworocznej? Nad przebiegiem tego wyjątkowego wydarzenia czuwać będą gospodarze – Marcin Prokop i Wojtek Łozowski.