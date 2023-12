Rodowicz ma dostać pokaźne honorarium za show TVP. Skomentowała doniesienia

Choć losy dorocznego muzycznego wydarzenia TVP długo się wahały, władze stacji ostatecznie podpisały umowę i zaprosiły fanów muzyki do świętowania Nowego Roku w Zakopanem. Na scenie zobaczymy na pewno Marylę Rodowicz i Edytę Górniak. Źródło związane z organizacją tego wydarzenia ujawniło, jakie sumy mogą otrzymać te artystki. Plejada postanowiła to sprawdzić i poprosiła wokalistki o potwierdzenie tej informacji.

Ile Maryla Rodowicz i Edyta Górniak zarobią za występ na sylwestrze TVP? Fot. Sylwia Dąbrowa/Polska Press/East News; Pawel Wodzynski/East News

Ile Maryla Rodowicz i Edyta Górniak zarobią za występ na sylwestrze TVP?

"Sylwester Marzeń z Dwójką" to osławiona już popularnością impreza organizowana przez Telewizję Polską. To wydarzenie od 2016 roku organizowane było na Równi Krupowej w Zakopanem (z wyjątkiem okresu pandemii, kiedy koncert został przeniesiony do amfiteatru w Ostródzie).

Wielokrotnie na scenie "Sylwestra Marzeń" występowały gwiazdy zaprzyjaźnione z publicznym nadawcą. Publiczność zgromadzona pod sceną oraz widzowie przed telewizorami mogli podziwiać między innymi Justynę Steczkowską, Edytę Górniak, Golec uOrkiestrę czy Zenona Martyniuka.

W poprzednich latach, oprócz gwiazd polskiej estrady, publiczność mogła bawić się pod Tatrami w towarzystwie międzynarodowych artystów takich jak: Jason Derulo, Natalia Oreiro, Luis Fonsi czy zespołu Black Eyed Peas.

Przez długi czas Maryla Rodowicz była stałą postacią w programie "Sylwestra Marzeń", ale zeszłego roku zamiast w TVP pojawiła się na antenie Polsatu. Tym razem, jak donosi portal wirtualnemedia.pl, publiczny nadawca zaproponował umowę artystce już na wiosnę tego roku.

– Moje stroje będą w czerwono-czarno-złotych kolorach. Ostatnie słowo należy do stylisty i jestem bardzo ciekawa, co wymyśli. Musi być efekt WOW – mówiła piosenkarka w rozmowie z Plejadą. Podkreśliła, że fani mogą liczyć na moc niespodzianek.

Inną artystką, która planuje swój występ podczas sylwestrowej nocy w TVP, jest Edyta Górniak. Według doniesień, zarówno ona, jak i Maryla Rodowicz, za swoje występy w noc sylwestrową 2023 mają otrzymać pokaźną kwotę pieniędzy.

"Edyta jako jedna z pierwszych podpisała umowę. Jak co roku mogła liczyć na gwiazdorskie warunki, ale też na bardzo wysoką stawkę. Podczas koncertu będzie miała dwa wyjścia, oba z Allanem i zgarnie za nie 100 tys. zł. Allan będzie miał osobne wynagrodzenie, więc całe 100 tys. pójdzie na konto diwy. Taką samą stawkę w tym roku dostanie tylko Maryla. TVP bardzo zależało, żeby nie poszła do Polsatu, więc byli gotowi słono za to zapłacić" – przekazał informator Pudelka.

Redakcja Plejady nawiązała kontakt z Marylą Rodowicz i zapytała ją o to, czy potwierdza otrzymanie wspomnianej sumy za swój udział w "Sylwestrze Marzeń". – Nie wiem, nie znam kwoty honorarium – oświadczyła wokalistka.

Ponadto, redakcja starała się uzyskać komentarz od Edyty Górniak, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymała od niej odpowiedzi.

Na imprezie pod szyldem TVP poza znanymi wokalistkami, wystąpią również takie gwiazdy jak Sławomir z Kajrą, Justyna Steczkowska, Blanka oraz Viki Gabor. Jak zwykle, w wydarzeniu nie zabraknie również reprezentantów muzyki disco polo.