Od stycznia Myszka Miki będzie należeć do wszystkich! Jest jednak jeden haczyk

Paweł Mączewski

J ak podaje "Rzeczpospolita", od 1 stycznia Myszka Miki i Minnie przejdą do domeny publicznej. Co za tym idzie – Disney nie będzie miał już wyłącznych praw autorskich do tych postaci. Jest jednak jeden ważny haczyk: chodzi wyłącznie o najwcześniejszą wersję tych postaci.