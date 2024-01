Co zrobić, żeby choinka nie gubiła igieł? Plantator zdradził nam swój sekret

Święta, święta i po świętach, a choinka stoi. Co zrobić, żeby cieszyła nasze oczy jak najdłużej? Zapytaliśmy o to właściciela plantacji Superchoinki.pl Tomasza Petryka.

Sypiąca się choinka – poświąteczny dramat fot. 123rf.com

Najważniejszy jest gatunek choinki. – Jodła kaukaska najdłużej stoi i w ogóle nie gubi igieł. Te tylko obeschną i wygną się w długą stronę. Natomiast świerk się sypie – zaczyna plantator. – Pielęgnacja choinki bez względu na gatunek i odmianę jest taka sama – dodaje.

Aklimatyzacja choinki w domu

Najważniejsze jest stopniowe hartowanie drzewka, co choć nie przyda się w tym roku, sprawdzi się w następnym. Choinka, aby miała czas zaadaptować się do temperatury panującej w domu, powinna zostać kupiona nie w Wigilię a 7-10 dni przed świętami.

Pierwsze dni powinna spędzić na zewnątrz lub w chłodnym miejscu. Może być to balkon, weranda albo piwnica – wszystkie miejsca, w których temperatura nie będzie przekraczać 5 stopni Celsjusza.

Po kilku dniach można przenieść ją na 2-3 dni w cieplejsze miejsce, np. do garażu, następnie do domu. Należy jednak pamiętać, aby temperatura w domu nie przekraczała 22 st. Celsjusza.

Chłód i zraszanie to podstawa

– Najważniejsze, żeby choinka nie stała przy grzejniku, innych mocno nagrzewających się urządzeniach i nie była narażona na bezpośredni nadmuch gorącego powietrza, bo to ją szybko wysuszy i zabije – tłumaczy nasz rozmówca.

W przypadku drzewek ściętych należy regularnie dolewać wody do stojaka, by nigdy jej nie zabrakło. Drzewka doniczkowe trzeba podlewać co 2-3 dni. Do wody można dodać ekologiczne odżywki z magnezem i fosforem, co wzmocni igły i korzenie.

Ekspert zaleca zraszanie choinki przynajmniej dwa razy dziennie, żeby miała wilgotne igły. – Taka choinka wtedy będzie trzymała się rewelacyjnie, bo wilgoć będzie pobierała także igłami – wyjaśnia.

I dodaje: – Jeżeli klient ma grzejnik zakręcony i w domu ma chłodno, a choinka ma wodę z odżywkami, to będzie bardzo długo stała. Jeśli postawimy ją na balkonie i nie będziemy jej w ogóle wstawiać do mieszkania, to nawet ta cięta wytrzyma do maja. Będzie ciągnęła wilgoć z powietrza. A jak wstawimy ją do pomieszczenia przy 23-24 st. C bez odpowiedniego zraszania, to po dwóch tygodniach uschnie.

Co zrobić z choinką po świętach?

Plantator podpowiada, żeby doniczkowe choinki przesadzić po świętach do ogródka albo zostawić na balkonie lub tarasie w formie ozdoby. Ścięte drzewka należy przenieść do specjalnego kontenera albo pojemnika na bioodpady. Można też pociąć je i zrobić z niego kompost.

