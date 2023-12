Wiadomo, kto zostanie likwidatorem PAP. Pracownicy dostali list ze szczegółami

Natalia Kamińska

N owy prezes PAP Marek Błoński poinformował, że to on został likwidatorem spółki. Jest to pokłosie decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza w tej sprawie. "Decyzja o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz ustanowieniu likwidatora nie powoduje, że PAP kończy swoją działalność, zmienia się jedynie prawna formuła działania" – wyjaśnił w liście do pracowników Błoński.