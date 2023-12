Policja poszukuje 14-letniej Klaudii z Wrocławia. Od wielu tygodni nie ma z nią kontaktu

Zaginęła 14-letnia Klaudia Słupczyńska z Wrocławia. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach nastolatki, z którą nie ma kontaktu od połowy listopada.

Zaginęła 14-letnia Klaudia Słupczyńska Fot. KMP Wrocław

Zaginęła 14-latka z Wrocławia

Informację o zaginięciu 14-letniej Klaudii Słupczyńskiej przekazali funkcjonariusze z komisariatu policji Wrocław-Rakowiec. Z dziewczyną nie ma kontaktu od dłuższego czasu: ostatni raz była widziana w połowie listopada 2023 roku.

14-latka zaginęła po wyjściu ze swojego miejsca zamieszkania przy ul. Nyskiej 60A we Wrocławiu. Nie dotarła już jednak do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 23-33 we Wrocławiu.

Jak podaje policja, Klaudia Słupczyńska ma ok. 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy długie, czarne oraz niebiesko-zielone oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną futrzaną kurtkę. Wrocławscy funkcjonariusze udostępnili również zdjęcie zaginionej nastolatki.

Wrocławska policja apeluje, żeby osoby mające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej nastolatki skontaktowały się z funkcjonariuszami. Można to zrobić na trzy sposoby: