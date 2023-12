"Prawie naga impreza" zorganizowana w jednym z moskiewskich klubów, wzbudziła ogromne kontrowersje. Uczestniczący w niej celebryci mają teraz nieprzyjemności. Zaczęły wpływać donosy i posypały się kary.

W Moskwie odbyła się "prawie naga impreza" z celebrytami. Fot. X / Mediazona English

"Niemal naga" impreza w Moskwie wywołała oburzenie

20 grudnia blogerka i prezenterka telewizyjna Nastia Iwlejewa zorganizowała "prawie nagą imprezę". Do moskiewskiego klubu nocnego Mutabor przybyło wiele rosyjskich gwiazd muzyki i celebrytów.

Uczestnicy wydarzenia mieli zapowiedziane, aby najlepiej przyjść "bez ubrania". I tak m.in. tamtejszy raper Vacio (Nikołaj Wasiliew) założył jedynie sportowe buty i skarpetkę zasłaniającą miejsce intymne.

Do mediów społecznościowych trafiły filmy i zdjęcia z owej imprezy i wywołały niemal w całym kraju wielkie oburzenie. Prokremlowscy parlamentarzyści i aktywiści są wściekli. Pytają w sieci "jak celebryci mogą tak imprezować, podczas gdy rosyjscy żołnierze narażają życie w 'specjalnej operacji wojskowej'" (nazywają tak wojnę w Ukrainie).

Rosyjscy celebryci ponoszą przykre konsekwencje

Uczestnicy imprezy mierzą się teraz z przykrymi konsekwencjami. BBC podaje, że raper Vacio "został aresztowany i osadzony w więzieniu na 15 dni za 'niestosowne zachowanie'. Ma też zapłacić grzywnę w wysokości 200 tys. rubli (ponad 8,5 tys. zł.) za 'promowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych'" – przekazano.

Z kolei przeciwko organizatorce "prawie nagiej imprezy" złożono pozew zbiorowy. Osoby, które się pod nim podpisały, mają domagać się niemal miliarda rubli (ponad 42 mln zł.) na rzecz Fundacji Obrońcy Ojczyzny, organizacji przekazującej pieniądze uczestnikom kremlowskiej "operacji specjalnej".

Nastia Iwlejewa poddała się też wymowne samokrytyce. – Mówią, że Rosja umie przebaczać. Jeśli tak, to chciałbym poprosić was, naród, o drugą szansę – powiedziała na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. – Jeśli odpowiedź brzmi "nie", to jestem gotowa na publiczną egzekucję. Nie będę się wahała. Jestem gotowa na każdy wynik – deklarowała. Innym gwiazdom odwołują koncerty czy usuwają z wcześniej ustawionych występów sylwestrowych.