Hakiel rozważa unieważnienie ślubu kościelnego z Cichopek. "Nie jest to jakieś bardzo zawiłe"

Marcin Hakiel nie ukrywa swojego zadowolenia z relacji z młodszą partnerką, co podkreślają wspólne tatuaże na dłoniach, będące symbolem ich miłości. Tancerz zamierza teraz podjąć kolejny krok, starając się o unieważnienie swojego małżeństwa z Katarzyną Cichopek, które trwało ponad 14 lat. Już konsultował się ze swoją prawniczką.

Hakiel rozważa unieważnienie ślubu kościelnego z Cichopek. Wymowne słowa

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek spotkali się po raz pierwszy w 2005 roku na planie programu "Taniec z gwiazdami". Już w trakcie trwania show stali się parą. Ich ślub odbył się 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Rok później na świat przyszedł ich syn Adam, a w 2013 roku urodziła się ich córka, Helena.

Niestety, małżeństwo to nie przetrwało próby czasu. W wywiadach Hakiel zasugerował, że Cichopek mogła go zdradzać. W programie "Miasto kobiet" wspominał, że jego żona od jakiegoś czasu domagała się większej swobody. Choreograf próbował ratować związek, proponując terapię, ale ostatecznie podjęli decyzję o rozwodzie.

Choć Hakiel i Cichopek rozwiedli się podczas pierwszej rozprawy sądowej, to według zasad Kościoła katolickiego nadal są uznawani za małżeństwo. Kościół ma możliwość unieważnienia małżeństwa, co już wcześniej udało się wielu znanym osobom, takim jak Adam Sztaba, Katarzyna Skrzynecka, Jacek Kurski czy Jacek Borkowski.

Aby kościelny sąd mógł zgodzić się na rozwód, muszą zostać spełnione określone warunki. Takie unieważnienie jest możliwe, jeśli np. jedna z osób nie chciała zawrzeć małżeństwa, albo po zawarciu związku nie chciała mieć dzieci. Są to tzw. wady zgody małżeńskiej. Inne przyczyny mogą obejmować zdradę, ukrywanie choroby przed partnerem czy ciężkie uzależnienia.

– Dowiadywałem się, jaka to jest procedura, nie będę ukrywał, ale nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Nie mam takiej decyzji podjętej, czy tak, czy nie. Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła i nie jest to jakieś bardzo zawiłe – powiedział Hakiel na łamach "Rewii".

Istnieje możliwość, że byli małżonkowie porozumieją się w kwestii uzyskania rozwodu kościelnego. Tym bardziej że w mediach pojawiają się spekulacje o planach ślubnych Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, choć nie wiadomo, czy preferują oni ceremonię kościelną, czy cywilną.

Dzieci spędzą sylwestrową noc z Hakielem i jego partnerką

Na początku grudnia w wywiadzie dla Pudelka tancerz powiedział wprost, że "wolałby już nigdy nie musieć spotykać się z Katarzyną". Po rozstaniu nie mieli żadnej poważnej rozmowy, ale Hakiel nie chciałby już jej mieć.

– Na nic nie czekam. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy ze sobą rozmawiać – dodał. Zdradził również, że najbliższych świat nie spędzi z Adamem i Heleną, ale za to wejdą razem w nowy rok. – Na Sylwestra dzieci są z nami – wyznał.

Został też zapytany o to, czy jego obecna ukochana oraz Katarzyna Cichopek się poznały. Okazuje się, że nie miały ze sobą styczności, z czego Hakiel jest zadowolony. – Moja cudowna partnerka nie ma żadnego kontaktu z moimi byłymi i to jest super – mówił tancerz. Choreograf aktualnie układa sobie życie u boku 31-letniej Dominiki.