Orędzie Dudy nie przeszło bez echa. Tusk publicznie wytyka prezydentowi

Andrzej Duda nie ograniczył się w noworocznym orędziu do życzeń dla Polaków. Poruszył kilka kwestii, ale w głównej mierze skupił się na zmianach w mediach publicznych. Wytknął przy tym nowym rządzącym błędy, które mają jego zdaniem popełniać. To nie przeszło bez echa. Orędzie skomentował Donald Tusk i inni politycy.

Orędzie Dudy. Jest komentarz Tuska, w którym nie brakło uszczypliwości Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

"Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia Prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Odniósł się tym do prezydenckiego przekazu, że zmianami w mediach publicznych nowi rządzący złamali podstawowy dokument obowiązujący w Polsce.

Komentarz premiera był tylko jednym z wielu, które zwracają uwagę na to, że Duda stanął na straży Konstytucji, którą regularnie łamali przedstawiciele partii, z której sam się wywodzi. Wśród nich był Jarosław Wałęsa, który wymownie zacytował prezydenta RP: "'W demokracji należy przestrzegać Konstytucji' Amen!"

Zachwytu nad orędziem nie kryli natomiast politycy PiS. Anna Milczanowska napisała: "Dzisiaj wysłuchaliśmy orędzia prawdziwego Męża Stanu, dziękujemy Panie Prezydencie".

Duda w orędziu krytykuje Koalicję 15 października

Podczas wygłoszonego w sylwestra orędzia Andrzej Duda skupił się na kilku kwestiach. Przeważała jednak sprawa zmian, które dokonały się w mediach publicznych.

Jak informowaliśmy w naTemat, prezydent mówił między innymi, że nowa sejmowa większość złamała Konstytucję.

– Chciałbym to wyraźnie powiedzieć: rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem na taką dyskusję dotyczącą zmian prawnych otwarty. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie Konstytucji. A z taką sytuacją mamy obecnie, niestety, do czynienia – stwierdził.

Jak dodał, "poważny niepokój" budzą także zapowiedzi kolejnych sejmowych uchwał.

– Uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania również w rażący sposób są sprzeczne z Konstytucją. Jeśli dziś zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób postępować – wskazał.

