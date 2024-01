Na taką prognozę pogody wielu czekało z utęsknieniem. Nie obejdzie się jednak bez problemów

Wielu z nas narzekało na to, że tegoroczne Święta ani Sylwester nie były białe. Zwrot w pogodzie, na który wiele osób czekało, nastąpi lada moment, bo od 1 stycznia. Zrobi się biało, ale nie wszyscy się ucieszą. IMGW wydało bowiem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na wtorek i środę.

Pogoda na początek stycznia. IMGW wydało alerty Fot. Marek BAZAK/East News

Pogoda – powrót zimy i alerty IMGW

Jak wskazują eksperci IMGW, prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10-15 centymetrów. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 16:00 w poniedziałek 1 stycznia do godz. 10:00 we wtorek.

Nie oznacza to jednak, że na tym koniec pogodowych problemów, bo zagrożenie zapowiadane jest również na środę. Warto na bieżąco sprawdzać pogodową mapę Polski. Zacznijmy jednak od alertów.

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , z wyłączeniem powiatów zachodnich;

podlaskim , poza powiatami północnymi;

mazowieckim , w powiatach położonych na północnym wschodzie regionu;

lubelskim , w powiatach północnych i wschodnich.

Obficie śnieg popada również we wtorek w północno-wschodniej części kraju. Wystąpić tam mogą zawieje i zamiecie śnieżne. Żółte alerty będą obowiązywać prawdopodobnie w woj. podlaskim, w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego i w północnych powiatach woj. lubelskiego. Uważać musimy również na wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla południowych powiatów woj. podkarpackiego.

Jaka pogoda czeka nas w środę? Mieszkańcy woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego mogą spodziewać się gołoledzi. Co więcej, dzień ten dzień może przynieść intensywne opady śniegu oraz zawieje i zamiecie w woj. warmińsko-mazurskim. Przypomnijmy, co oznacza ostrzeżenie I stopnia. To informacja meteorologiczna, która oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia 1. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym stopniem ostrzeżeń meteorologicznych 1.

Pogoda w styczniu 2024

Co dalej? Tego możemy dowiedzieć się z wyliczeń modeli Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, które przedstawiło IMGW. Na początku stycznia czeka nas znaczne ochłodzenie, zaś temperatury znów zaczną spadać poniżej 0 st. C w ciągu dnia. Nocami czeka nas z kolei silny mróz, któremu towarzyszyć będą opady śniegu.

Wszystko wskazuje więc na to, że wraz z początkiem roku 2024 czeka nas powrót prawdziwej zimy z obfitymi opadami śniegu. Prognozy wskazują, słupki rtęci mogą nawet pokazywać minusowe temperatury przez całą dobę.

Zimniejszy niż zazwyczaj będzie również w drugim tygodniu stycznia, opady śniegu będą też przybierać na intensywności. Niektóre scenariusze zakładają, że w niektórych regionach grubość pokrywy śnieżnej przekroczy nawet 20 centymetrów. W kolejnym tygodniu będzie z kolei wciąż chłodno, jednak bliżej średnich wartości temperatury w ostatnich latach.

