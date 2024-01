23-latek zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mówił matce, że został pobity na komendzie

Agnieszka Miastowska

23-letni Bartosz zmarł pod koniec grudnia. Dzień wcześniej trafił na komisariat w Wołominie, a jego matka twierdzi, że wrócił stamtąd pobity. Miał jej także powiedzieć, że funkcjonariusze przypalali go papierosami i zmuszali do podpisania protokołu potwierdzającego, że posiadał przy sobie marihuanę. Do sprawy odniosła się policja i prokuratura.