Na antenie Polsat News padło zaskakujące wyznanie. Prezes stowarzyszenia OdNowa i poseł klubu PiS Marcin Ociepa odniósł się do kwestii przywództwa w PiS, a także wyjawił kulisy spotkania z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. – Myślę, że on stawia dobre diagnozy – pochwalił lidera prawicy Ociepa.

Kaczyński sam to przyznał po wyborach. Poseł PiS ujawnił zaskakującą rozmowę Fot. Piotr Molecki/East News

Po wyborczej porażce Jarosława Kaczyńskiego, w mediach regularnie powraca pytanie, czy 74-letni polityk powinien nadal stać na czele Prawa i Sprawiedliwości? W rozmowie z Marcinem Fijołkiem do wspomnianego pytania odniósł się były wiceszef MON Marcin Ociepa, który zdaje się wciąż wierzyć w "polityczny zmysł" prezesa PiS.

Ociepa o kulisach spotkania z Kaczyńskim

– Prezes Kaczyński wielokrotnie prowadził Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa i z pewnością ma taką zdolność też w przyszłości – stwierdził na antenie Ociepa.

Według posła PiS, Polacy byli zmęczeni ośmioma latami rządów jego partii i potrzebowali zmiany. Wyborczy wynik ma być zatem sygnałem do odnowy PiS, o której polityk miał okazję osobiście porozmawiać z samym Jarosławem Kaczyńskim. Do spotkania miało dojść po październikowych wyborach.

– Mogę tylko powiedzieć, że prezes Kaczyński zaczął spotkanie od stwierdzenia, że "trzeba odnowić PiS". Powiedziałem, że to trafne określenie, ale jako politolog oddzielam teorię od praktyki politycznej. Myślę, że Kaczyński stawia dobre diagnozy – zdradził.

– Odnowa PiS-u, czy czegokolwiek, także naszej ojczyzny nie oznacza zerwania z tradycją, wysadzenia powietrze własnych genów i pewnego dziedzictwa, które się niesie na sztandarach. Dziedzictwem PiS jest sprawiedliwość społeczna i obrona porządku prawnego. Pewnie popełniliśmy wiele błędów jeżeli chodzi o media publiczne, ale nigdy nie było sytuacji, w której my wchodzilibyśmy z osiłkami do studiów, żeby przejmować media – podkreślił Ociepa.

Plan PiS na powrót do władzy

Polityk jest przekonany, że jego formacja ma jeszcze szansę na powrót do władzy. Zaznaczył jednak, że nie pomoże w tym cierpiętnicze podejście – należy za to wziąć się do pracy.

– Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom pozostaje w milczeniu się zbroić – mówił Ociepa, nawiązując do wiersza Adama Asnyka.

Zdaniem posła PiS "trzeba robić swoje". Zwrócił też uwagę, na potrzebę pracy w terenie.

– Trzeba pracować w terenie, przepracować wynik wyborczy, przepracować to, co zrobiliśmy źle w kampanii, ale także przez osiem lat rządów, wyciągnąć wnioski, być bliżej ludzi i się zbroić w sensie politycznym, czyli przygotowywać arsenał programowy, który pozwoli nam sięgnąć po raz kolejny po władzę – przyznał.

Zaskakujące wyniki sondażu o Kaczyńskim

Po przegranych wyborach i serii dziwnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, wielu komentatorów oceniło, że prezes PiS powinien udać się na polityczną emeryturę. Na ten temat wypowiedzieli się też uczestnicy nowego sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Badanie odbyło się w dniach 15-17 grudnia, czyli kilkadziesiąt godzin po wybuchach prezesa PiS związanych z powstaniem nowego rządu. Badanie wykonano metodą CAWI na grupie 1000 osób.

Wyniki pokazały, że prawie dwóch na trzech Polaków – 65,5 proc. – jest zdania, że prezes PiS powinien przekazać stery w partii komuś innemu. Nieco ponad jedna na pięć osób – 20,8 proc. – sądzi, że Jarosław Kaczyński nie powinien oddawać władzy w PiS. 13,7 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Czytaj także: https://natemat.pl/533264,emerytura-kaczynskiego-sondaz-pokazal-czy-powinien-odejsc-z-polityki