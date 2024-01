Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragedii w Zgorzelcu. Sprawą zagryzienia 2-miesięcznej dziewczynki zajęła się prokuratura.

Na nic zdały się wysiłki lekarzy i pielęgniarek ze Zgorzelca. Dwumiesięczne dziecko, które we wtorek trafiło do szpitala z powodu pogryzienia przez psa, zmarło. Niemowlęciu towarzyszyli zrozpaczeni rodzice. Niestety obrażenia dziewczynki były tak dotkliwe, że nie udało się jej uratować.

Tragedia w Zgorzelcu . Nowe fakty

Teraz zgonem niemowlęcia zainteresowała się prokuratura. Wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 2-miesięcznego dziecka. Na tym etapie zbiera zeznania świadków, by ustalić okoliczności zdarzenia.

Wiadomo, że dziewczynka trafiła do szpitala we wtorek 2 stycznia około godziny 16:00. Niemowlę miało poważne rany głowy i okolic. Powstały one w wyniku pogryzienia przez domowego psa rasy bulterier.

Śledczy zarządzili sekcję zwłok dziecka. Dopiero potem prokuratura ewentualnie postawi komuś zarzuty.