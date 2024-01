Jesse Eisenberg nakręcił film w Polsce. Jedna ze scen rozgrywa się w jego mieszkaniu

Ola Gersz

W zeszłym roku furorę zrobiło pojawienie się Jessego Eisenberga i Kierana Culkina na Dworcu Centralnym w Warszawie. Aktorzy kręcili w Polsce film "A Real Pain", który gwiazda "Social Network" również reżyseruje. Teraz Eisenberg pokazał zdjęcia ze swojej pierwszej podróży do Polski w 2007 roku, które zainspirowały go do nakręcenia swojego komediodramatu. Wyjawił, że planem zdjęciowym było mieszkanie, z którego przed laty jego żydowsko-polska rodzina musiała uciekać.