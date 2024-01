– Podpisałem właśnie pisma skierowane do Ursuli von der Leyen przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz do Aleksandra De Croo, któy obecnie szefuje prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej o tym, że Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej – ogłosił Adam Bondar.

Bodnar odkręca kluczową decyzję Ziobry! Zmieni się status Polski w Unii Europejskiej Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

W piątek (5.01) w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja szefa resortu i prokuratora generalnego Adama Bodnara oraz ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki. Tematem wystąpienia ministrów było przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej

Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej

– Podpisałem właśnie pisma skierowane do Ursuli von der Leyen przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz do Aleksandra De Croo, któy obecnie szefuje prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej o tym, że Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej – ogłosił Bondar.

Zaraz potem minister sprawiedliwości pokazał obecnym w resorcie dziennikarzom wspomniane pismo, czyli dokument notyfikacyjny.

– To przystąpienie do Prokuratury Europejskiej jest wynikiem procesu, który nastąpił w ciągu ostatnich tygodni. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że pierwszego dnia urzędowania zapowiedziałem złożenie takiego wniosku do premiera – wyjaśnił polityk.

– Następnie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów i Rada Ministrów upoważniła ministra sprawiedliwości do złożenia tych dokumentów notyfikacyjnych. Następnie odbyły się dwa posiedzenia komisji parlamentarnych, komisji sejmowej ds. UE oraz komisji senackiej ds. UE – opisywał minister sprawiedliwości.

Bodnar odkręca decyzję Ziobry

Bodnar zaznaczył, że "wszystkie wymagane zgody zostały uzyskane". Szef resortu sprawiedliwości podkreślił również, że przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej wynika z "mechanizmu wzmocnionej współpracy".

– To jest taki mechanizm, który oznacza, że państwo przystępuje w wyniku działań rządu i nie są wymagane zmiany legislacyjne. – tłumaczył.

"To pokazuje, jak ważna dla Polski jest kwestia praworządności"

– Teraz to proceduralnie wygląda w ten sposób, że Komisja Europejska ma cztery miesiące na to, aby uznać notyfikację lub ewentualnie zgłosić zastrzeżenia. Myślę, że jesteśmy tutaj w stałym roboczym kontakcie z Komisją i tych zastrzeżeń nie będzie – podsumował Bodnar.

– My z panem ministrem Bodnarem od samego początku w tych kwestiach europejskich współpracujemy i ta współpraca odbywa się absolutnie modelowo. To jest ważny akt ze strony Polski, bo to pokazuje symbolicznie, jak ważna dla Polski i polskiego rządu jest kwestia praworządności – dodał Adam Szłapka.

