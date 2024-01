Pokazała, jak oszukuje Ryanaira z bagażem. Przewoźnik skomentował jej nagranie

W sieci nie brakuje "poradników" na temat tego, jak wnieść więcej rzeczy na pokład samolotów tanich linii lotniczych. Ostatnio jedna z influencerek pokazała na TikToku swój sposób na przechytrzenie Ryanaira. Krótki filmik ma blisko 5 mln wyświetleń i ponad tysiąc komentarzy. Jeden z nich zamieścił irlandzki przewoźnik.

Kto nigdy nie zdenerwował się na to, że Ryanair wprowadził ograniczenia ws. darmowego bagażu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Podróżni, którzy decydują się na rejs z irlandzkim przewoźnikiem, w cenie biletu mogą wnieść na pokład samolotu jedynie niewielką torbę lub plecak, który zmieści się pod siedzeniem.

Za walizkę albo większą torbę trzeba już zapłacić. Irytacja jest tym większa, że za wybór miejsca również trzeba zapłacić, bo darmowe są tylko te wskazane losowo. Na surowe przepisy co chwilę reagują internauci i dzielą się w sieci swoimi sposobami na "wykiwanie" Ryanaira w kwestii bagażu. Niektórzy wkładają np. ubrania do poszewek i robią z nich poduszki, które można bezpłatnie wnieść na pokład.

W ostatnim czasie ogromną popularność zdobyło też nagranie, na którym pewna influencerka zaprezentowała swój sposób na przechytrzenie jednej z najpopularniejszych tanich linii lotniczych.

Mathilde Bing, bo o niej mowa, jest także modelką i dzieli życie pomiędzy Kopenhagą a Berlinem. Jej filmik-poradnik na TikToku doczekał się już 4,9 mln wyświetleń.

Na nagraniu widać, jak poza torbą wliczoną w cenę biletu ma ze sobą także niewielką torebkę, która – jak twierdzi – jest jej "prawem kobiety". Następnie pokazuje do kamery czarną saszetkę ukrytą pod zimową kurtką i kosmetyki schowane w jednej z kieszeni.

Dalej widzimy coś, co jest już dobrze znane wśród fanów latania samolotami, czyli kilka warstw ubrań na ciele, ale także drugą parę spodni pod dżinsami. "Ryanair nic na mnie nie ma" – czytamy.

Pod filmikiem pojawiło się do tej pory blisko 1100 komentarzy. "Gdybyś była moją córką, byłabym z ciebie cholernie dumna"; "Moją ulubioną aktywnością jest scamowanie Ryanaira"; "To jest poziom dla początkujących. Kiedyś użyłam dżinsów na szyi jak szala"; "Zrobiłem to raz z Easy Jet i natychmiast po wejściu do samolotu przepakowałem to wszystko do większej torby" – czytamy.

Niektórzy zastanawiali się, kiedy na filmik zareaguje Ryanair. I doczekali się, ponieważ przewoźnik również zamieścił komentarz pod nagraniem. "Twój dezodorant pracuje po godzinach" – napisał administrator konta Ryanaira na TikToku.