Nagły zwrot po skandalu z Kąckim. "Wyborcza" zdecydowała ws. dziennikarza

Mateusz Przyborowski

"Redakcja 'Wyborczej' postanowiła zawiesić Marcina Kąckiego i tym samym odsunąć go od pracy z autorkami i autorami" – poinformowano w niedzielę po południu na stronie internetowej dziennika. To pokłosie skandalu, jaki wybuchł po artykule dziennikarza, który przyznał się do niewłaściwych zachowań wobec kobiet.