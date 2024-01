Nowa "czarna wołga"? Niepokojący komunikat służb, rodzice są przerażeni

Rodzice spod Poznania drżą o swoje dzieci. W powiecie obornickim mężczyzna miał próbować zwabić do białego suva 15-latkę. Policja potwierdza, że otrzymała zgłoszenie, a mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych, bo miała to być nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie.

Ktoś wabi dzieci do białego suva pod Poznaniem? Fot. Lukasz Gdak / East News / Zrzut ekranu / Facebook / OSP Zielątkowo / Zdjęcie poglądowe

Komunikat, jaki pojawił się ostatnio na facebookowym profilu OSP Zielątkowo w powiecie poznańskim, jest przerażający. "Do chłopca wracającego z autobusu do domu podjechał biały samochód (najprawdopodobniej Volvo XC). W środku siedziało dwóch mężczyzn i wołali go do auta!!! UWAŻAJCIE NA SWOJE POCIECHY" – zaapelowali strażacy.

Wabią dzieci do białego suva? Ostrzeżenie dla mieszkańców pod Poznaniem

Wpis został opublikowany 4 stycznia, ale o sprawie wciąż jest głośno, ponieważ okazuje się, że nie była to jedyna taka niepokojąca sytuacja w ostatnim czasie. Do kolejnej miało dojść także w Marszewcu w powiecie obornickim.

Z opisu na Facebooku dowiadujemy się, że 15-latka została "zaczepiona przez obcego faceta, który proponował jej podwiezienie do szkoły". "Córka odmówiła. To zaproponował jej, żeby się wody napiła od niego. Też stanowczo odmówiła. Był bardzo nachalny. Odjechał, widząc, że nadjeżdża bus. Ale pojechał na kolejny przystanek" – czytamy.

15-latka o wszystkim poinformowała rodziców, ci zgłosili sprawę na policję, ale funkcjonariusze nie chcą o niej zbyt wiele mówić. Potwierdzili tylko, że dostali zgłoszenia.

– Musimy to wszystko sprawdzić, ponieważ nigdy nie wiemy, jaka jest intencja osób, które w tych zdarzeniach występują – powiedziała w rozmowie z portalem RadioZET.pl podkom. Marta Mróz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wystraszeni rodzice ostrzegają się jednak nawzajem w mediach społecznościowych przed mężczyznami w srebrnym lub białym samochodzie. Pod jednym z postów internautka napisała: "Przed świętami ta sama sytuacja na ulicy Kubiaka (w Obornikach – red.), moja dorosła córka została zaczepiona. Zgłosiłam na policję, ale nie przyjęli zgłoszenia, bo nie pamiętała marki auta".

"Jeśli zauważyłeś podobne zdarzenie, zgłoś to na policję. Numer telefonu bezpośredni do dyżurnego policji w Obornikach to: 47 772 42 11. Podczas przekazywania zgłoszenia staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów o podejrzanych osobach lub samochodach, np. markę i kolor pojazdu, numery rejestracyjne, a także ubiór osób, które wzbudzają nasze obawy" – czytamy na portalu poznan.naszemiasto.pl, gdzie opublikowano apel policjantów.