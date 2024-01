Zaniepokojeni fani Darii Zawiałow zaapelowali do niej o zachowanie rozwagi w kwestiach żywieniowych. Reagując na liczne komentarze, artystka, która niedawno wydała czwarty studyjny album pt. "Dziewczyna Pop", zdecydowała się wyjaśnić publicznie, czy jej chudnięcie ma związek z problemami zdrowotnymi. "Oby z tym zdrowiem była prawda, bo niestety zawsze tak się mówi. Anorektyk nie widzi problemu" – reagowali.

Daria Zawiałow stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio uwagę jej obserwatorów szybko przyciągnęło dołączone do wpisu zdjęcie, które ukazywało jej sylwetkę. Zaniepokojeni fani wyrazili swoją troskę o wygląd wokalistki, podkreślając, że jej kondycja zdrowotna jest dla nich powodem do niepokoju.

"Kobito, proszę jeść więcej, bo nam znikniesz niedługo"; "Dario, mam nadzieję, że zdjęcie 7 jest jakimś wytworem filtrów... Bo inaczej, patrząc na te nogi, obawiam się o Twoją anoreksję. Zdrowia, Dziewczyno pop. Musisz mieć siłę nam śpiewać"; "Ale jesteś chudziutka" – pisali.

Piosenkarka postanowiła uspokoić swoich obserwatorów. "Bez filtrów. Ale jestem zdrowa, spokojnie"– zapewniła. Kilka dni później, 5 stycznia zamieściła wpis, w którym odniosła się szerzej do minionego roku. Do postu z podsumowaniem 2023 roku załączyła serię zdjęć.

"2023 rok na wielu płaszczyznach był najlepszym rokiem mojego życia. Na kilku innych, był tym najgorszym i najtrudniejszym. Najlepszy był z pewnością dzięki Wam" – zaznaczyła Daria.

"Dzięki kilku nieziemskim koncertom z moim wspaniałym zespołem. Dzięki kilku wspaniałym projektom. Dzięki Waszemu niesamowitemu, odbierającemu dech w piersiach, przyjęciu "Dziewczyny Pop". Dzięki globalnej współpracy z YSL. Dzięki kilku spełnionym marzeniom i kilku podróżom, dzięki kilku pięknym chwilom. 2024 rok zapowiada się jeszcze bardziej niesamowicie i znacznie bardziej intensywnie. Szykuję wiele niespodzianek. Masa pracy przede mną. Nie mogę się tego doczekać. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście. Dziękuję za ten rok garstce prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. I mojej wspaniałej rodzinie" – dodała.

"No, ale 2023 przyniósł także momenty bardzo trudne. Nie potrafiłam zatem cieszyć się wszystkim, co mnie spotykało. W ubiegłym roku byłam niewiarygodnie silna. W tym roku zamierzam być po prostu szczęśliwa. I czerpać radość z każdego dnia. I tego samego życzę Wam! Bądźcie szczęśliwi" – zwróciła się do fanów.

Na koniec dodała: "(...) PS Nie martwcie się o moje zdrowie, na tym polu wszystko gra! Serio, serio. Jem! Mam się ok".

Pod tym postem również pojawiły się komentarze nawiązujące do bardzo szczupłej sylwetki gwiazdy. "Oby z tym zdrowiem była prawda, bo niestety zawsze tak się mówi. Anorektyk nie widzi problemu (mam doświadczenia w rodzinie). Mam nadzieję, że masz dobrą opiekę. Niech rok 2024 przyniesie same sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym" – podkreślił jeden z fanów Darii.

Zawiałow goni sanah. Polacy uwielbiają jej muzykę

Daria Zawiałow, znana jako jedna z czołowych polskich artystek obok m.in. sanah, swoją muzyczną karierę rozpoczęła już jako ośmioletnia dziewczynka, biorąc udział w programie TVP "Od przedszkola do Opola" w 2000 roku.

Pochodząca z Koszalina Zawiałow uczestniczyła w licznych konkursach wokalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, a także kształciła się w warszawskim liceum muzycznym. Aby się utrzymać, śpiewała w zespole weselnym.

W 2011 roku wystąpiła w "Mam talent!" na TVN, docierając do półfinału, a w kolejnych latach brała udział w dwóch edycjach "X Factora" tej samej stacji. Po jej udanym występie na festiwalu Enea Spring Break w Poznaniu w 2016 roku została okrzyknięta "objawieniem" festiwalu.

Debiutancki album Zawiałow, "A kysz!", ukazał się w 2017 roku, a następnie artystka wydała "Helsinki" (2019), "Wojny i noce" (2021) oraz "Dziewczyna pop" (2022). Jest ona również laureatką wielu prestiżowych wyróżnień, w tym Fryderyków – otrzymała dwie statuetki w 2018 roku, jedną w 2020 i trzy w 2022 roku.

Zawiałow doceniono także w innych konkursach, takich jak "Płyta Roku Antyradia 2019" (Wokalistka Roku 2019 Polska), "Bestsellery Empiku 2019" (Album roku pop alternatywny) oraz MTV Europe Music Awards 2021 (Najlepszy polski wykonawca).

