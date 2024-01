Prowadzący Złotych Globów dał do pieca! Zażartował z Taylor Swift, jej mina mówi sama za siebie

Joanna Stawczyk

P odczas 81. ceremonii Złotych Globów, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (7-8 stycznia) w Los Angeles, debiutował jako gospodarz komik Jo Koy, który zaskoczył publiczność swoimi kontrowersyjnymi tekstami. Wśród nich wyróżnił się żart skierowany do Taylor Swift, który wzbudził sporo dyskusji w sieci. Fani piosenkarki uznali to za co najmniej żenujące.