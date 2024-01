"Wyraźna próba rozbrojenia bomby". Ostry komentarz Michalik do afery z Kąckim

Eliza Michalik o aferze z udziałem Kąckiego. "Próba rozbrojenia bomby" Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER; PIOTR KAMIONKA / REPORTER

Eliza Michalik, której felietony możecie czytać w naTemat, w sobotę (6 stycznia) zamieściła na Facebooku wpis, który dotyczy skandalu wywołanego tekstem Marcina Kąckiego.

"Po lekturze teksu Marcina Kąckiego w 'Wyborczej' zrobiło mi się niedobrze, dosłownie, na poziomie czysto fizycznym" – zaznaczyła dziennikarka na wstępie.

Powiem krótko, ponieważ ujawniły się już jego ofiary, które powiedziały (a zapewne to jeszcze nie koniec) co Kącki konkretnie im robił. NIE MA historii, która mogłaby zromantyzować i usprawiedliwić rozbieranie się przed kobietami, które wyraźnie mówią, że tego nie chcą i masturbowania na ich oczach. Ani rzucanie kobietom tekstów typu "Teraz odmawiasz, a po 30-stce będziesz się ruchać z każdym". To obrzydliwe, odrażające i nie do obrony. Jeśli w dodatku dotyczyło to podwładnych lub koleżanek z pracy to mobbing, jeśli to zignorowane wielokrotne "nie" dotyczyło choć raz nie "tylko" masturbacji, ale jakiegoś aktu seksualnego, to gwałt.

Eliza Michalik

Facebook