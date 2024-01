Chyra wspomina związek z Cielecką. "Może bym to lepiej rozegrał"

Andrzej Chyra i Magdalena Cielecka byli przed laty parą. Jak z perspektywy czasu aktor i reżyser patrzy na tamtą relację? Udzielił ostatnio wywiadu, w którym został też zapytany o medialną otoczkę swojego życia prywatnego.

Andrzej Chyra o związku z Magdaleną Cielecką. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Związek Chyry i Cieleckiej

Dla wielu byli jednak jedną z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie. Od zakończenia ich relacji minęło już blisko 20 lat. Andrzej Chyra w rozmowie z Żurnalistą został zapytany o związek z Magdaleną Cielecką.

– Byliście wszędzie. We wszystkich możliwych mediach – zaczął prowadzący, po czym zapytał aktora o to, czy media przeszkadzają w budowaniu relacji.

– Myślę, że przeszkadzają. Media szukają sensacji. Nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Nie miałem czasu obserwować tego, co się dzieje wokół. Gdybym wiedział, może bym to lepiej rozegrał – powiedział Chyra i się zaśmiał.

Aktorka niegdyś przyznała, że mężczyźni po niej płaczą. Żurnalista wspomniał o tym podczas wywiadu. Jego gość nie chciał jednak tego komentować. Dodał jedynie, że drażni go "zaglądanie pod kołdrę innym".

Dodajmy, że dziś Chyra i Cielecka są w zupełnie innych miejscach. On ma za sobą różne związki m.in. ten z Pauliną Jaroszewicz, z którą ma syna. Natomiast ona jest szczęśliwa u boku o wiele lat młodszego Bartka Gelnera.

Chyra i jego problemy z alkoholem

W rozmowie z Żurnalistą Chyra wrócił też do tematu swoich problemów alkoholowych i odwyku. Przyznał szczerze, że z pewnością odbiło się to na rozwoju jego kariery. Jednocześnie podkreślił, że "można z tego wyjść i warto".

– Przestając pić alkohol, trzeba się z tym pożegnać na zawsze, w znaczeniu takim, że nie sprawdzam, jak mi teraz to (szkodliwa substancja - przyp. red.) wejdzie – wyznał. Dziś Chyra odczuwa wstręt do alkoholu. – Nie mam sentymentu – zaznaczył.

A jaka była jego motywacji do walki z nałogiem? Okazuje się, że największy wpływ miały narodziny syna. – To był jeden z głównych motywów odstawienia alkoholu. Jak kończył dwa latka, to nie wyobrażałem sobie, że będzie miał przed oczami wizerunek ojca z przykrym oddechem – powiedział w wywiadzie dla Radia Zet.