James Morrison zdruzgotany śmiercią żony. Para była ze sobą ponad 20 lat

W piątek 5 stycznia Gill Catchpole, żona wokalisty Jamesa Morrisona została znaleziona martwa w ich domu rodzinnym w Whitminster w hrabstwie Gloucestershire. Para była ze sobą od 2000 roku. Mieli dwie córki. Kobieta borykała się z problemami zdrowotnymi, w 2021 roku poddała się operacji przeszczepu nerek. Na razie nie podano przyczyn jej śmierci. Miała 45 lat.

James Morrison i Gill Catchpole spotykali się ze sobą od 2000 roku. Fot. Facebook/Gill Catchpole

"James jest zdruzgotany. Wspiera go rodzina. Stara się trzymać dla swoich dziewczynek, ale poprosił o pozostawienie rodziny w spokoju, aby mogła opłakiwać stratę w samotności" – poinformował "The Sun" powołując się na wypowiedź przyjaciela rodziny.

To kolejna wielka tragedia w życiu muzyka w ostatnim czasie. W ciągu trzech lat stracił ojca, brata i siostrzeńca.

Morrison i starsza od niego o sześć lat Catchpole zaczęli spotykać się w 2000 roku. Wspólnie wychowywali dwie córeczki 15-letnią Elsie i pięcioletnią Adę.

Catchpole zmarła ok. 14 miesięcy po tym, jak poddała się operacji przeszczepu nerek. Na razie nie podano przyczyny śmierci, ale – jak podaje serwis "Daily Mail" – "policja nie uważa jej śmierci za podejrzaną".

James Morrison to angielski piosenkarz grający muzykę pogranicza rocka, southern rocka i popu. Swoją pierwszą płytę zatytułowaną "Undiscovered" wydał w 2006 roku, który sprzedał się w ilości miliona egzemplarzy.

Już na jego debiutanckim krążku znalazł się przebój "You Give Me Something", która stała się hitem. Utwór odtworzono na YouTube ponad 55 milionów razy.

W 2009 roku na tę platformę trafiła piosenka i wideoklip, w której Morrison wystąpił u boku znanej piosenkarki Nelly Furtado. Od tamtej pory obejrzano go ponad 116 milionów razy.

