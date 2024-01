Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk zabrał głos ws. Funduszu Kościelnego. Szef rządu zadeklarował, że "decyzje dotyczące samego Funduszu Kościelnego – podobnie jak lekcji religii – tam, gdzie to jest wymagane przepisami, będą konsultowane".

Tusk przerywa milczenie ws. Funduszu Kościelnego. Wspomniał też o Rydzyku Fot. Piotr Molecki/East News

We wtorek (9.01) po godz. 15 rozpoczęła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska po posiedzeniu rządu. W trakcie spotkania z mediami polityk odniósł się m.in. do kwestii Funduszu Kościelnego.

Tego samego dnia przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski stwierdzili, że wszelkie zmiany w sprawie Funduszu Kościelnego powinny, zgodnie z konkordatem, być z nimi omawiane. Do tej pory ze strony rządu nie padła oficjalna informacja odnoście takich rozmów.

Premier Tusk o Funduszu Kościelnym

Szef rządu zaznaczył, że wszyscy partnerzy społeczni, w tym i komisja Wspólna Rządu i Episkopatu będą traktowani zgodnie z zasadami prawa. Dodał również, że rozwiązania prawne będą na pewno konsultowane.

– Tak jak powiedziałem, znakiem rozpoznawczym tego rządu i tej większości jest zgodność z postanowieniami Konstytucji i innych przepisów prawa, więc oczywiście nikt nie musi mi o tym przypominać. Wszyscy partnerzy społeczni w każdej sprawie - a w tej sprawie Episkopat - będą traktowani zgodnie z zasadami polskiego prawa – oznajmił. Zdaniem Tuska, Fundusz Kościelny "to tylko ułamek tego, o co w tym chodzi". Koalicja 15 Października ma szukać rozwiązania, by zatrzymać "nieuzasadnione i często nieuprawnione finansowanie" instytucji religijnych, do czego dojdzie w "odpowiednim momencie".

– Ja zdaje sobie sprawę z pewnych konsekwencji prawnych wynikających z konkordatu i zapisów Konstytucji. I nie mam żadnych wątpliwości, że w obecnych warunkach prawnych możemy uzyskać rozwiązania, które będą konsultowane, ale które wreszcie przerwą ten...akurat Fundusz Kościelny jest tu najmniej problematyczny – powiedział.

Tusk zabiera głos ws. biznesów o. Rydzyka

– Niektórzy myślą, że Fundusz Kościelny to są te miliardy, które z różnych miejsc, państwowych spółek, urzędów, agencji, ministerstw trafiają do przedsiębiorców czy biznesmenów jak dyrektor ks. Rydzyk. Ale oczywiście Fundusz Kościelny to jest tylko zabezpieczenie emerytalne i rentowe – wyjaśnił.

– Decyzje dotyczące samego Funduszu Kościelnego, podobnie jak lekcji religii, tam gdzie to jest wymagane przepisami, będą konsultowane. Od tego jest konferencja wspólna – zakończył.

