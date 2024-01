Sinead O'Connor była znana nie tylko ze swoich hitów i charakterystycznego głosu, ale także z licznych skandali, które naznaczyły jej życie. 26 lipca 2023 roku odnaleziono jej ciało w apartamencie w Brixton w Londynie. Jej śmierć nastąpiła zaledwie półtora roku po stracie syna. Artystka zmarła w wieku 56 lat. 9 stycznia 2024 roku, koroner z Londynu ujawnił wyniki śledztwa dotyczące przyczyn jej śmierci.

Powód śmierci Sinead O'Connor. Co powiedziały wyniki sekcji zwłok?

Sinéad O'Connor odeszła w 2023 roku niespodziewanie, kilkanaście miesięcy po samobójczej śmierci swojego 17-letniego syna. Gwiazda, która zyskała popularność dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", została pochowana w Irlandii 8 sierpnia 2023 roku.

Artystka zmarła z przyczyn naturalnych - ogłosił koroner z Londynu ponad sześć miesięcy po jej śmierci. Zaznaczył także, że na podstawie wyników dochodzenia zakończono wszelkie procedury dotyczące śmierci artystki. Informacje te zostały przekazane przez portale New York Times oraz Irish Times.

W 1999 roku porzuciła kościół, w ostatnich latach podjęła decyzję o konwersji na islam. Wokalistka nie bała się mówić głośno o swoim stanie zdrowia. Cierpiała na wiele zaburzeń psychicznych, w tym na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD), borderline i depresję.

W swoich ostatnich miesiącach życia artystka przeżywała katusze z powodu straty ukochanego syna. W styczniu 2022 roku jej Shane popełnił samobójstwo. Miał zaledwie 17 lat. Dla wokalistki był to ogromny cios, z którym nie potrafiła sobie poradzić. Obwiniała się o śmierć dziecka. 17 lipca 2023 roku udostępniła na Twitterze swój ostatni wpis.

"Od tego czasu żyje jako nieumarłe stworzenie nocy. Był miłością mojego życia, lampą mojej duszy. Byliśmy jedną duszą w dwóch połówkach. Był jedyną osobą, która kiedykolwiek kochała mnie bezwarunkowo" – napisała O'Connor, załączając swoje zdjęcie, na którym jest z synem.

Ostatnia publiczna przemowa

Na początku 2022 roku irlandzka piosenkarka zdecydowała się na zakończenie kariery muzycznej. Pomimo jej decyzji o rezygnacji z występów, przemysł muzyczny nie omieszkał docenić jej wybitnej twórczości.

W marcu 2023 roku została uhonorowana nagrodą RTÉ Choice Music Prize w kategorii "Classic Irish Album" za swój kultowy album "I Do Not Want What I Haven't Got" wydany w 1990 roku. Nagrodę odbierała osobiście.

"(Album) dedykowany jest wielu osobom, którym do tej pory w swoim życiu przysporzyłam cierpienia, a także, z miłością, każdemu, kto w swoim życiu do tej pory wyrządził mi krzywdę" – powiedziała podczas ostatniego publicznego wystąpienia.

Uznana artystka z Dublina wydała 10 albumów studyjnych, a jej piosenka "Nothing Compares 2 U" została okrzyknięta numerem jeden w 1990 roku przez Billboard Music Awards. Ta piosenka to jeden z jej największych hitów, prawdopodobnie najbardziej znany.