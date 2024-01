Sekta więzi ludzi w podpoznańskiej miejscowości? Do akcji wkroczyła policja

Nina Nowakowska

W środę rano policjanci wkroczyli do domu w Czerwonaku pod Poznaniem, gdzie według doniesień internautów ma działać sekta. Akcja mundurowych to efekt przesłuchania obcokrajowca, który we wtorek uciekł o własnych siłach z budynku. Na razie nikt nie został jednak zatrzymany.