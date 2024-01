Duda ułaskawił ludzi ważnych dla PiS. Ma chodzić o te dwie znane postacie

Dziennik "Rzeczpospolita" donosi w środę, że jeszcze w grudniu prezydent Andrzej Duda darował kary grzywien oraz zarządził zatarcie skazań dwóch osób. Chodzić ma najpewniej o dwójkę prawicowych publicystów – Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia" – taki komunikat widnieje na stronie Kancelarii Prezydenta. Dalej czytamy, że głowa państwa "postanowieniem z dnia 18 grudnia 2023 roku zastosował prawo łaski wobec dwóch osób".

Duda najpewniej ułaskawił Ogórek i Ziemkiewicza

Andrzej Duda darował tym osobom grzywny i zarządził zatarcie skazań. W argumentacji czytamy, że "podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu osób skazanych".

Z informacji "Rz" wynika, że chodzi właśnie o Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza czy dwójkę prawicowych publicystów, którzy od lat sprzyjają PiS.

Jednak faktu, że komunikat dotyczy znanych publicystów, nie potwierdziła "Rzeczpospolitej" Kancelaria Prezydenta. Jak powiedział też gazecie Rafał Ziemkiewicz, nie wpłynęła do niego informacja o ułaskawieniu. "Jednak Kancelaria Prezydenta zazwyczaj nie informuje o prawie łaski samych zainteresowanych, lecz tylko przekazuje wiadomość na ten temat do sądu" – czytamy w artykule.

Gazeta uzyskała też informację od Ziemkiewicza, że występował wraz z Magdaleną Ogórek o ułaskawienie.

O co chodziło ws. Ziemkiewicza i Ogórek?

Przypomnijmy: pod koniec 2023 roku Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali prawomocnie skazani w sprawie o zniesławienie. O wyroku poinformowała wówczas działaczka Elżbieta Podleśna.

"Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Spodziewam się kasacji. Ale dziś się cieszę. Cieszmy się!" – napisała Podleśna, psychoterapeutka, aktywistka i działaczka społeczna.

Jeszcze rok wcześniej sąd pierwszej instancji uznał Ogórek i Ziemkiewicza za winnych w sprawie i skazał na karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. Jak informował portal OKO.press, wtedy dziennikarze w trakcie procesu przekonywali, że dokonując oceny działalności Podleśnej, korzystali z wolności mediów. Mówili także, że był to program satyryczny, a taka formuła wymusza ostrzejszy język.

Ogórek i Ziemkiewicz o Podleśnej w TVP

W lutym 2019 roku Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz w programie "W tyle wizji" na antenie TVP podważali bezstronność i kompetencje zawodowe Elżbiety Podleśnej. Sugerowali, że wykorzystuje ona terapię do agitacji politycznej i namawia pacjentów do udziału w antyrządowych manifestacjach.

– Mam wrażenie, iż ich (pacjentów - red.) przyprowadza na rozmaite eventy (...) zachowują się, jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione – sugerowali prowadzący.

– Wrażenie takie możemy odnosić i jeżeli jest to wykorzystywanie własnych umiejętności, tutaj de facto quasi-lekarskich, do manipulowania ludzką psychiką, to ja myślę, że (...) czekam cały czas na reakcję Towarzystwa Psychologicznego w takiej sprawie – mówili Ogórek i Ziemkiewicz w programie TVP.

