– W Radiu Zet wiemy, co sobie nucą od wczoraj panowie Kamiński i Wąsik. Oto ich prywatna lista przebojów – powiedział prezenter Marek Starybrat, jeden z prowadzących audycję Radia Zet "Dzień Dobry Bardzo". "To się nie mieści w głowie. To media czy ściek?" – skomentował dowcip Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.





"To media czy ściek?". Doradca Dudy oburzony "Listą Przebojów Kamińskiego i Wąsika"

Paweł Mączewski

– W Radiu Zet wiemy, co sobie nucą od wczoraj panowie Kamiński i Wąsik. Oto ich prywatna lista przebojów – powiedział prezenter Marek Starybrat, jeden z prowadzących audycję Radia Zet "Dzień Dobry Bardzo". "To się nie mieści w głowie. To media czy ściek?" – skomentował dowcip Stanisław Żaryn, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.