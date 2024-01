Rusza Ogólnopolski Program Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie”

Od wieków kobiety w różnych zakątkach świata łączą się w sieci wsparcia pomagając siebie nawzajem w codziennych zmaganiach i trudnych chwilach. W Polsce idea „siostrzeństwa” rozwija się coraz prężniej. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w ramach kampanii „MAMY czas na zdrowie” organizowanej przez Fundację Share The Care i firmę Haleon, wciąż jednak 1/4 pracujących matek nie otrzymuje żadnej pomocy w obowiązkach domowych podczas przeziębienia lub grypy. Zdobycie umiejętności z zakresu właściwego komunikowania swoich potrzeb, odpuszczania oraz rozwijania lokalnych grup wsparcia jest głównym celem Ogólnopolskiego Programu Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie”, do którego można zgłosić się już teraz. Program skierowany jest do liderek kobiecych grup w całej Polsce, także tych działających bardzo lokalnie.

Fot. mat. prasowe

W ramach kampanii społecznej „MAMY czas na zdrowie” powstał Ogólnopolski Program Siostrzanego Wsparcia, który oferuje kobietom cykl spotkań z ekspertami, a także dostęp do opracowanych przez nich materiałów edukacyjnych. Pomoże on pracującym matkom nabrać pewności siebie, zrozumieć, jak ważną rolę w trakcie leczenia przeziębienia i grypy pełni odpoczynek, a także nauczy je odpuszczania i mówienia o swoich potrzebach.

Badania przeprowadzone przez firmy badawcze IPSOS i SW Research na zlecenie Haleon, producenta leku Theraflu i Fundacji Share The Care pokazują, że 60% pracujących mam kontynuuje wykonywanie obowiązków domowych mimo przeziębienia lub grypy. Część kobiet działa tak z przeświadczenia, że nikt inny nie zrobi tego tak dobrze jak one same, ale aż od co trzeciej pracującej zawodowo mamy to rodzina niezmiennie oczekuje wykonywania obowiązków domowych mimo jej choroby. Natomiast odpoczynek, z którego pracujące mamy tak często rezygnują odsuwając swoje potrzeby na dalszy plan, jest kluczowy aby powrócić do zdrowia.

„Macierzyństwo jest jednym z najpiękniejszych, ale również najbardziej wymagających etapów w życiu kobiety. Codzienne obowiązki związane z opieką nad dziećmi i domem to nie tylko radość, ale także ciężka praca. W obliczu choroby może stać się ona wyzwaniem, które wymaga nie tylko ogromnej siły, ale także wsparcia ze strony otoczenia.” – mówi Karolina Andrian, prezeska i współzałożycielka Fundacji Share The Care. „To ważne, aby nie bać się mówić głośno o swoich potrzebach, a także prosić o wsparcie innych. Dlatego tak istotne jest siostrzane wsparcie. My, kobiety, wspierajmy się nawzajem.” – apeluje Andrian.

Ogólnopolski Program Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie” skierowany jest do kobiet, które już teraz wspierają się w swoich lokalnych społecznościach. Może nią być sąsiedzka grupa wsparcia mam na portalu społecznościowym, warsztaty integrujące dla kobiet z jednego osiedla, czy regularne, lokalne spotkania koleżanek z pracy wzmacniające ich umiejętności. Kobiety, które zgłoszą się do Programu zostaną jego ambasadorkami, a zdobytą wiedzę będą mogły przekazywać dalej, w swoich siostrzanych grupach wsparcia. Utworzony dzięki temu oddolny ruch społeczny pracujących matek sprawi, że większa liczba mam prawidłowo zadba o siebie w trakcie przeziębienia lub grypy, ale też nauczy się, jak lepiej komunikować swoje potrzeby i wspierać inne kobiety.

Na Facebooku współorganizatora kampanii „MAMY czas na zdrowie” - Fundacji Share the Care – powstała zamknięta grupa, gdzie ambasadorki Programu będą mogły zdobywać wiedzę, ale także dzielić się swoimi pomysłami, sukcesami oraz wyzwaniami, z jakimi spotykają się na co dzień. Na uczestniczki Programu czekają warsztaty i spotkania online z ekspertami, w tym dwa wyjątkowe webinary - z Natalią de Barbaro, psycholożką, autorką książek oraz z Jackiem Wasilewskim, kulturoznawcą i dr. nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

„To niezwykle ważne, aby pomóc pracującym mamom nabrać pewności siebie, nauczyć ich mówienia o swoich potrzebach a niekiedy odpuszczania, tak aby w trakcie przeziębienia czy grypy miały czas na odpoczynek. Liczymy, że Program będzie nie tylko miejscem do wymiany doświadczeń, ale również bezpieczną przestrzenią na dialog na temat działania na rzecz zdrowia matek w Polsce.” – mówi Anna Bachulska - Kossek, marketing manager Haleon. „Grupy wsparcia mają ogromną siłę i mogą działać na różnych płaszczyznach. Siostrzane wsparcie między sąsiadkami to między innymi wsparcie w czasie choroby. Każda z nas wie, jak cenne mogą być wtedy takie gesty jak: odebranie dziecka z przedszkola, podrzucenie ciepłej zupy, czy zrobienie zakupów, które umożliwią mamie odpoczynek i ułatwią powrót do zdrowia.” – dodaje Anna Bachulska- Kossek.

Aby dołączyć do Ogólnopolskiego Programu Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie”, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nie warto odkładać tego na później, liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Program realizowany jest w ramach kampanii społecznej „MAMY czas na zdrowie”, której organizatorami są Fundacja Share The Care oraz firma Haleon producent marki Theraflu. Jej celem jest zwiększenie świadomości wyzwań, z jakimi zmagają się pracujące matki w domu i w miejscu pracy, podczas przeziębienia czy grypy oraz doprowadzenie do poprawy ich sytuacji, by mogły dać sobie czas na odpoczynek w trakcie choroby.

#mamyczasnazdrowie