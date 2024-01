Jason Momoa i Lisa Bonet są już po rozwodzie. Znamy powód ich rozstania

Chociaż Jason Momoa i Lisa Bonet ogłosili rozstanie dwa lata temu, rozwód sfinalizowali dopiero teraz. Sama sprawa rozwodowa zajęła im zaledwie jeden dzień. Oficjalny powód zakończenia ich małżeństwa należy do repertuaru tych "typowych".

Jason Momoa i Lisa Bonet ogłosili rozstanie na początku 2022 roku. Małżeństwo było widywane jednak później razem, a anonimowe źródła donosiły, że para aktorów próbuje walczyć o swój związek.

Próby się jednak nie udały, gdyż Bonet złożyła pozew rozwodowy 8 stycznia 2024 roku do sądu w Los Angeles. "The Hollywood Reporter" podaje, że jako oficjalny powód rozstania podali w dokumencie "różnice nie do pogodzenia". Nikt nie domagał się alimentów po podziale majątku. Momoa i Bonet zadecydowali, że dzieci, czyli 16-letnią Lolę Iolani oraz 15-letniego Nakoę-Wolfa Manakauapo Namakaehę będą wychowywać wspólnie.

Gwiazdor "Aquamana" i "Gry o Tron" poznał swoją starszą o 12 lat (teraz już byłą) żonę w 2004 roku w klubie jazzowym w Los Angeles jeszcze przed tym, jak zdobył sławę. Ślub wzięli jednak dopiero 13 lat później. Przez wiele lat byli uważani za jedną ze zgodniejszych i dobranych par w Hollywood.

Aktorka wcześniej była związana z muzykiem Lennym Kravitzem (byli małżeństwem od 1987 do 1993 r.), z którym ma córkę aktorkę Zoë Kravitz ("Batman", "Małe kłamstewka"). Najbardziej znana jest z "Bill Crosby Show" oraz filmów "Harry Angel" i "Wróg publiczny".

Gwiazdor "Aquamana" i jego żona ogłosili rozstanie dwa lata temu

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, już dwa lata temu Momoa i Bonet przekazali w oświadczeniu, że się rozstają.

"Rewolucja się rozwija – a nasza rodzina nie jest wyjątkiem… Odczuwając i wyrastając z zachodzących zmian sejsmicznych. Dzielimy się wiadomościami rodzinnymi – rozstajemy się. Dzielimy się tym nie dlatego, że uważamy, że to coś wartego publikowania, ale żeby zrobić to z godnością i uczciwością" – napisał na swoim Instagramie aktor.

Momoa i Bonet w oświadczeniu podkreślili, że nadal "trwa między nimi miłość" i ewoluuje, a oni "uwalniają się nawzajem". Wpis zakończył się słowami "niech miłość zwycięży".