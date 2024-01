Podano, kto zastąpi Barskiego. Jest odpowiedź Prokuratora Krajowego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Tę informację udostępnili na platformie X (dawnym Twitterze). Chwilę później w TVN24, w programie "Tak jest" poinformowano, że Barski zapowiedział, że dalej będzie pełnił swoje obowiązki, a decyzja Bodnara nie jest wiążąca.

Jak już informowaliśmy w naTemat, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział w piątek 12 stycznia, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, a więc nie może sprawować funkcji prokuratora generalnego. Chwilę później podano informację zgodnie, z którą obowiązki Prokuratora Krajowego przejmie Jacek Bilewicz. W programie "Tak jest" podano, że Dariusz Barski zapowiedział, że będzie nadal pełnił swoje obowiązki. "Wojna trwa" – skomentował prowadzący Andrzej Morozowski.

– Prokuratura Krajowa ogłosiła, że decyzja pana Bodnara nie wywołuje żadnych skutków prawnych i pan Barski nadal pełni swoje obowiązki – dodał.

Jak już pisaliśmy w naTemat, przywrócenie zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry do służby zostało dokonane na podstawie nieobowiązującego już przepisu. Około godziny później Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że nowym pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego zostanie Jacek Bilewicz.

Przypomnijmy, że wcześniej Adam Bodnar zaproponował Dariuszowi Barskiemu dobrowolną rezygnację z funkcji prokuratora krajowego. Teraz od 15 stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej.

Wyjaśnijmy, że zgodnie z przepisami prokuratorzy mogą znajdować się w dwóch stanach: czynnym lub w stanie spoczynku. Tylko służba czynna zobowiązuje do aktywnego realizowania obowiązków służbowych.

Prokurator w stanie spoczynku nie wykonuje już żadnych zadań, ale otrzymuje uposażenie nie mniejsze niż 75 proc. uposażenia z czasów pełnienia służby czynnej.

Jak wyjaśniał już na łamach naTemat Alan Wysocki, Dariusz Barski od wielu lat jest związany ze Zbigniewem Ziobrą. Jeszcze w 2007 roku pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego. W 2010 roku przeszedł w stan spoczynku.

Jeszcze w 2011 roku polityk kandydował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu łódzkim zajął drugie miejsce na liście. Uzyskał mandat, ale ten ostatecznie wygasł, bowiem zabronione jest łączenie funkcji prokuratora z funkcją parlamentarzysty.

Przywrócenie do służby czynnej miało miejsce w 2022 roku. Według Bodnara doszło do tego bez odpowiedniej podstawy prawnej. To – jak czytamy na stronie resortu – "oznacza brak możliwości pełnienia przez Pana Dariusza Barskiego funkcji Prokuratora Krajowego".

