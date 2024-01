Samuel Pereira nie został wpuszczony do TVP. Doszło do szarpaniny

Krzysztof Górski

S amuel Pereira, do niedawna redaktor naczelny serwisu tvp.info i wiceszef TAI, próbował wejść siłą do budynku TVP. Wtedy zatrzymała go grupka mężczyzn, z którą wszedł w szarpaninę. Całą sprawę musiała rozwiązać policja.