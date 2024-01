Musiał i Pazura zapozowali topless. Ich zdjęcie podbija internet

Maciej Musiał i Cezary Pazura wystąpili w nowym filmie "Fuks 2". W dniu premiery do sieci trafiło zdjęcie obu panów, na którym dumnie prężą swoje nagie, wysportowane "klaty". Kadr robi furorę w sieci.

Zdjęcie Macieja Musiała i Cezarego Pazury robi furorę. Fot. Pawel Wodzynski/East News / Fot. Pawel Wodzynski/East News

Macie Musiał pokazał "gołą klatę". Zapozował z Cezarym Pazurą

Na profilu Macieja Musiała na Instagramie pojawiła się nowa publikacja. Aktor za okazję do pokazania nagiej klaty uznał premierę sequelu komedii "Fuks", gdzie wystąpił u boku takich gwiazd jak Maciej Stuhr, Janusz Gajos czy Cezary Pazura. To właśnie ostatni z wymienionych zapozował z nim przed obiektywem.

Fotografię wykonano od dołu, a obaj panowie spoglądają w obiektyw bez koszulek, dumnie prezentując umięśnione sylwetki. Kadr z udziałem aktorów szybko poniósł się po sieci. Pojawiło się też wiele komentarzy.

"Sztos forma panowie"; "Myślałam, że otworzyłam złą aplikację"; "Jest zima, zimno, dobrze, że są kaloryfery, dziękujemy chłopaki za to, że jesteście zmyślni i ratujecie nas przed wychłodzeniem, dzięki chłopaki" – napisała aktorka Vanessa Alexander.

"Stare zdjęcie. Teraz jest progres" – zareagował natomiast Cezary Pazura.

Maciej Musiał już kiedyś zrobił furorę zdjęciem topless

To nie pierwszy raz, gdy głośno jest o zdjęciu Musiała bez koszulki. Ponad rok temu aktor też odsłonił swoje wyrzeźbione ciało. W opisie napisał: "Your mum said she like that one (pol. Twoja mama powiedziała, że lubi to zdjęcie).

W komentarzach nie zabrakło oczywiście wsparcia ze strony koleżanek, a także kolegów z branży. "Najfajniejszy Musiał na świecie" – napisał Tomasz Kammel. Olga Kalicka wyznała: "Złapałam się na tym, że trzy razy zlajkowałam to samo zdjęcie", a Joanna Okuniewska zapytała, czy nie jest mu zwyczajnie zimno.

Pozostali obserwatorzy również zachwycali się znakomitym wyglądem celebryty. Wylała się wówczas fala komplementów pod jego adresem, które mogliśmy przeczytać. "Takiego to bym na kawę i ciacho zaprosiła"; "Coś tam widzę parę pompek w tygodniu chyba robisz"; "Maciek ożeń się ze mną"; "Tak się 'podpala' internet. Winszuję" – pisali fani.