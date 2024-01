Po tych kontrowersjach nawet lider konserwatywnego skrzydła Koalicji Obywatelskiej nie wytrzymał. Roman Giertych domaga się wyjaśnień w sprawie Świętego Krzyża (Łyśca) i decyzji o usunięciu części obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Za czasów władzy PiS teren został przekazany zakonowi Oblatów.

Roman Giertych zwrócił się do resortu klimatu i środowiska ws. Świętego Krzyża. Fot. Filip Naumienko / REPORTER

Roman Giertych chce wyjaśnień ws. Świętego Krzyża

Według "Gazety Wyborczej" Roman Giertych zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o informacje dotyczące decyzji w "przedmiocie usunięcia powierzchni 1,34 ha Świętokrzyskiego Parku Narodowego".

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nawet, że doszło do naruszenia ustawy o ochronie przyrody. "Rozporządzenie Rady Ministrów wyłączyło z obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzy działki, choć nie było ku temu ustawowych podstaw" – mogliśmy przeczytać w komunikacie NIK.

Nadmieńmy, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się narracja o "bezpowrotnym utraceniu wartości przyrodniczych i kulturowych" tamtego terenu.

Jak twierdzi Giertych, Starostwo Powiatowe w Kielcach podpisało umowę na 50-letnią dzierżawę i tym samym oddało wyłączone z parku narodowego działki na rzecz Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

W interpelacji posła KO czytamy, że domaga się on "przekazania szczegółowych informacji dotyczących powodów podjęcia decyzji o usunięciu części obszaru parku" i opisu tego, jak wyglądał proces legislacyjny w tej sprawie. Dodatkowo Giertych skierował do resortu klimatu i środowiska osiem pytań, w których pada m.in. kwestia badań naukowych związanych z terenami Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Kler traci wpływy. Donald Tusk zabrał głos ws. Funduszu Kościelnego

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Donald Tusk odniósł się do kontrowersji związanych z budżetem, nad którym pracuje rząd Koalicji 15 października. Pojawiły się głosy, że nowa władza już rezygnuje z niektórych obietnic wyborczych. "Zainteresowanych pragnę uspokoić: sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą zajmiemy się w najbliższą środę na Radzie Ministrów" – napisał premier Donald Tusk na platformie X. Likwidacja Funduszu Kościelnego i przeznaczenie 2 mld zł z TVP na leczenie raka – to "konkrety" numer 16 i 99 na liście stu obietnic wyborczych KO. Warto nadmienić, że na początku stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Oznacza to, że wiele podmiotów, w tym fundacja ojca Tadeusza Rydzyka Lux Veritas, może chwilowo zapomnieć o zastrzyku rządowych pieniędzy.

"Powodem prowadzonego audytu jest ustalenie, czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe" – czytamy w komunikacie resortu.

