Marcela Leszczak i Misiek Koterski wzięli potajemny ślub. Radosną nowiną podzielili się w swoich mediach społecznościowych. Pokazali piękny kadr z ceremonii. Fani ruszyli z komentarzami.

Misiek i Marcela wzięli ślub. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Koterski i Leszczak już po ślubie. Do małżonków spływają gratulacje

Od kilku dni na profilach instagramowych tej dwójki mogliśmy oglądać kadry z rajskich wakacji. Jednak nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że to ich podróż poślubna.

Michał Koterski oraz Marcela Leszczak nie wspominali wcześniej o swoich ślubnych planach. Aż tu nagle pojawiły się zdjęcia w obrączkach. "Stało się!" – ogłosili świeżo upieczeni małżonkowie.

Wszystko wskazuje też na to, że modelka przejęła nazwisko męża. Na Instagramie podpisała się już jako Marcela Koterska.

Pod publikacją pojawiło się mnóstwo gratulacji. Zareagowali też znani znajomi. "I żyli długo i szczęśliwie! Amen!" – napisała Agata Rubik. "Zdrowia, bo szczęście aż się w tych obrączkach odbija" – dodał od siebie Qczaj. Pogratulowały również Małgorzata Kożuchowska, Dominika Gwit, Karolina Pisarek-Salla, Odeta Moro, Julia Wróblewska czy Katarzyna Cichopek.

Historia Miśka i Marceliny Leszczak

Bliska relacja Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak zaczęła się rozwijać w 2016 roku. Kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich syn, Fryderyk. Jednak związek tej pary należy do tych bardzo burzliwych.

Aktor i modelka zaliczyli już dłuższe rozstanie. Wtedy Koterski związał się z Dagmarą Bryzek. Po czasie jednak okazało się, że Misiek i Marcela znów się zeszli. Pomogła im w tym m.in. terapia.

– Swój do swego ciągnie to na pewno. Ale teraz nie mówimy o tym dużo, jak najmniej wrzucamy do social mediów. Po prostu pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że chodzimy na terapię dla par, bo w tych czasach i w środowisku, w jakim żyjemy, i z racji zawodu, jaki Michał wykonuje, nasze drogi bardzo często się rozchodzą, bo Michała dużo nie ma w domu. Jest ktoś, kto nam pomaga przegadywać różne tematy i bardzo postawiliśmy oboje na ten związek – mówiła Leszczak w rozmowie z Jastrząb Post.