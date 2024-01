Kręglicka mocno przeżyła stratę rodziców. Teraz dodała wzruszający wpis

Aneta Kręglicka w ostatnim czasie mierzyła się ze stratą swojej mamy, z którą była blisko związana. Była Miss Świata znalazła w sobie w końcu siłę, by ruszyć dalej, o czym poinformowała we wzruszającym wpisie zamieszczonym na Instagramie. Celebrytka wyznała, że musiała pogodzić się z tym, że "pewien etap w życiu zakończył się bezpowrotnie i przestała być dzieckiem".

Aneta Kręglicka opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Fot. Łukasz Kalinowski/East News

Aneta Kręglicka mocno przeżyła stratę rodziców

Aneta Kręglicka kilka lat temu straciła ojca, a rok temu odeszła jej mama. Była Miss Świata bardzo przeżyła obie te straty. Patrząc na jej ostatni wpis zamieszczony na Instagramie, Kręglicka zaczyna dochodzić do siebie.

"Przeżywam ostatnie dni w moim rodzinnym domu. Szczególny moment. Podjęłam trudną, ale konieczną decyzję, by po stracie, po upływie roku, iść dalej. Tu pozostawiam część swojego życia, a zabieram wspomnienia i wrażliwe chwile. Nie jest mi łatwo, bo pożegnania nigdy nie są łatwe. Mimo to wiem, że jestem szczęściarą, miałam dom marzeń, dom pięknych i dobrych ludzi" – czytamy w jej wpisie.

Przyznała, że czuje, że "pewien etap w życiu zakończył się bezpowrotnie i przestała być dzieckiem".

"I to chyba jest najtrudniejsze. Nie usłyszę w słuchawce telefonu: córeczko, jedź ostrożnie. Nie powiem: nie ma jak u mamy. Smutne, bo nieodwracalne. Życie się jednak nie kończy i chcę mocno wierzyć, że przede mną jeszcze piękne i zapadające w serce chwile, choć na pewno inne, bo przecież nic w życiu nie zdarza się dwa razy" – wspominała.

"Wzruszyłam się mocno, czytając Twój post Anetko", "Jak ja to rozumiem... Niestety... I nie napiszę, że czas leczy rany... Nic nie leczy", "Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście rodziców, a w szczególności mamy" – pisały jej obserwatorki w komentarzach.

W wakacje Kręglicka zachwyciła swoje fanki zdjęciem z Hiszpanii, na którym pokazała swoją niesamowitą figurę.

"Wracam do Was ze wspomnieniami ostatnich dni. Hiszpania jest... No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń czasami nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki. W ubiegłym roku, po długiej przerwie, byłam nią zawiedziona. Obecnie to moje drugie podejście i coraz częściej znajduję tu miejsca, które mogę polubić. Mimo pełni sezonu, z sukcesem udaje mi się wypoczywać z dala od tłumu. Jest fajnie" – relacjonowała w jednym z postów.

Była Miss Świata zdradziła nawet, co robi, by zachować taką rewelacyjną formę.

"Biegam 2/3 razy w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu, obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty" – ujawniła.