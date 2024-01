Niewiarygodny zwrot akcji! Iga Świątek wygrała prawie stracony mecz

Idze Świątek udało się awansować do trzeciej rundy Australian Open, ale sam mecz sprawił, że jej fanom nieraz serce zabiło szybciej. O wygranym meczu Polki mówi się, że to wspaniały rewanż za półfinał Australian Open z roku 2022. Świątek pokonała Danielle Collins 6:4, 3:6, 6:4.

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open. To był rewanż Fot. Andy Wong/Associated Press/East News

Iga Świątek wygrała z Danielle Collins

Iga Świątek od początku była wymieniana jako jedna z największych faworytek Australian Open. Rozgrywki w Melbourne Iga rozpoczęła od meczu z Sofią Kenin, co zakończyło się zwycięstwem Polki 7:6(2), 6:2. W drugiej rundzie Świątek zmierzyła się z Amerykanką Danielle Collins.

Do tej pory Polka miała szansę zagrać z Amerykanką pięć razy. W czterech meczach wygrała Iga Świątek, a ostatnie zwycięstwo odniosła w 2023 r. w Cincinnati, gdzie wygrała 6:1, 6:0. Jedynej porażki doznała natomiast na kortach pierwszego turnieju wielkoszlemowego sezonu – wydarzyło się to w półfinale w 2022 roku, kiedy Danielle Collins wygrała ze Świątek 6:4, 6:1. Iga nie kryła, że chęć rewanżu była dla niej mocną motywacją do rozegrania z Amerykanką Australian Open.

W pewnym momencie środowego meczu wygrana Igi nie była jednak taka oczywista, a komentatorzy sportowi mówią dziś o "prawie przegranym meczu" i "wielkim powrocie Igi" w decydującym secie.

Ten rozpoczął się od utrzymanego podania 22-latki. Iga grała nerwowo, popełniając błędy, a jej rywalka odskoczyła na 4:1, zbliżając się tym samym do wyeliminowania liderki światowego rankingu z turnieju. Polce udało się jednak wyjść z niebezpiecznej sytuacji – obroniła trzy break pointy, po chwili dołożyła drugie przełamanie i w efekcie wyrównała wynik seta.

Świątek wygrała gema serwisowego bez straty punktu, a mecz zakończyła trzecim przełamaniem – tym samym Iga Świątek pokonała Amerykankę 6:4, 3:6, 6:4. Jakie wyzwanie teraz czeka Polkę? Świątek w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z groźną 19-latką z Czech – Lindą Noskovą.