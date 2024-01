Dziennikarka TVP Sport wrzuciła nagranie z siłowni. W komentarzach... "wysyp stulejarzy"

Paweł Mączewski

S ylwia Dekiert to dziennikarka TVP Sport. Na swoim Instagramie udostępniła już kolejne nagranie z siłowni, gdzie ćwiczy i dba o figurę. "Nie ma to jak dobrze zacząć tydzień!" – czytamy we fragmencie wpisu Dekiert, pod którym pojawiło się mnóstwo komentarzy od mężczyzn. To głównie komplementy, ale można znaleźć też teksty typu "Niewiarygodny tyłek" i "Biuścik klasa".