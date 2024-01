Najbliższe dni w pogodzie przyniosą zmienną aurę – może m.in. silniej wiać. Wszystko to przez cyklon Gertruda, który nadciąga do Polski. Będzie też ślisko. Z tego powodu IMGW wydało ostrzeżenia.

Do Polski zbliża się cyklon Gertruda. Synoptycy ostrzegają. Fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER

Nadciąga cyklon Gertruda. Pogoda będzie zmienna

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówił na ten temat w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Przekazał tam, że cyklon Gertruda (układ niskiego ciśnienia) pojawi się w najbliższy weekend w Polsce. – W Polsce północnej siła wiatru może być większa i wyniesie w porywach 90 km/h – wyjaśnił.

Jak wskazał, do przejścia Gertrudy pogoda będzie zmienna – trochę śniegu i trochę roztopów. Z tego powodu temperatura będzie oscylować wokół zera – będzie zatem ślisko.

Wcześniej z kolei IMGW podawało, że w piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu duże. Na południu pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na Wybrzeżu przelotne opady śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -8°C na północnym wschodzie do 3°C na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie do 4°C na południowym wschodzie.

Z kolei w sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od -15°C na północnym wschodzie do -3°C na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna od -4°C do 1°C.

Będzie też ślisko. Już w czwartek wydano alerty IMGW. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -5°C, przy gruncie do około -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" – czytamy w ostrzeżeniu synoptyków.

Warto też wspomnieć, że niebawem już luty, a zatem coraz bliżej wiosna. Wielu z nas tak tęskni za ciepłem, iż zadaje sobie już pytanie: "kiedy przyjdzie wiosna?". I oczywiście – na jednoznaczną odpowiedź jest na ten moment za wcześnie, ale pojawiły się już prognozy eksperymentalne, które dają nam pierwszy obraz tego, jak może wyglądać marzec, kwiecień, a nawet maj.

Są już pierwsze pogody nawet na wiosnę

I tak w marcu, który jest pierwszym wiosennym miesiącem, temperatura powietrza również nas nie zaskoczy, pozostając w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W kwietniu możemy poczuć się rozczarowani, bo jest to zazwyczaj pierwszy miesiąc, w którym dochodzi do znaczącego ocieplenia. Tym razem nie ma co liczyć na nagły skok na termometrach. Zgodnie z prognozą IMGW w kwietniu 2024 r. miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z poprzednich 30 lat.

W maju wszyscy chcą zazwyczaj wiedzieć, czy pogoda pozwoli na pierwsze dłuższe aktywności w plenerze. Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej nie wyjdzie poza zakres normy wieloletniej z lat 1991-2020. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

