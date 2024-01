Mimo że ledwo zaczął się styczeń, to wielu z nas tak tęskni za ciepłem, iż zadaje sobie już pytanie: "kiedy przyjdzie wiosna?". I oczywiście – na jednoznaczną odpowiedź jest na ten moment za wcześnie, ale pojawiły się już prognozy eksperymentalne, które dają nam pierwszy obraz tego, jak może wyglądać marzec, kwiecień, a nawet maj.

Pogoda 2024 – kiedy przyjdzie wiosna. Pogoda ekspetymentalna Fot. Marek BAZAK/East News

Kiedy będzie wiosna? Eksperymentalna prognoza

Ostatnie zimne, ale przede wszystkim ciemne i szare tygodnie dały nam w kość. Wszyscy tęsknimy za słońcem i pierwszymi znakami przyszłego ciepła. I chociaż jest dopiero styczeń, to szukamy wszelkich sygnałów, po których będziemy mogli ocenić, jaki będzie luty i marzec, ale przede wszystkim kwiecień i maj. Odpowiedź na to ma IMGW, ale przestrzega, że nie są to prognozy, do których powinniśmy się mocno przywiązywać.

Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu. Możemy już poznać zarys pogody na początek wiosny 2024 roku. Wiemy już, że będzie mokro – do kwietnia spodziewana suma opadów przekracza normę wieloletnią.

"Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" – pisze na swojej stronie IMGW, podając prognozę długoterminową. Mamy jednak dostęp do pogody opublikowanej 10 stycznia 2024 r. na drugą połowę zimy i wiosnę.

W lutym czeka nas więcej opadów niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Kwiecień 2024 nas rozczaruje

W marcu, który jest pierwszym wiosennym miesiącem, temperatura powietrza również nas nie zaskoczy, pozostając w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Opady jak w lutym będą wyższe niż norma.

W kwietniu możemy poczuć się rozczarowani, bo jest to zazwyczaj pierwszy miesiąc, w którym dochodzi do znaczącego ocieplenia. Tym razem nie ma co liczyć na nagły skok na termometrach. Zgodnie z prognozą IMGW w kwietniu 2024 r. miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z poprzednich 30 lat.

W maju wszyscy chcą zazwyczaj wiedzieć, czy pogoda pozwoli na pierwsze dłuższe aktywności w plenerze. Czy czeka nas grill w słońcu, czy chowanie się przed deszczem w domu? Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej nie wyjdzie poza zakres normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Czytając prognozę pogody, należy jednak pamiętać, że "prognozowana średnia temperatura" to wartość odnosząca się do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów również odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni danego miesiąca.

Przypomnijmy, że wiosna astronomiczna 2024 rozpocznie się w momencie zrównania długości dnia z nocą, czyli w równonoc wiosenną. W 2024 roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypadnie na środę 20 marca, dokładnie na godzinę 4:07. Od tego momentu dni staną się dłuższe, zaś noce krótsze.