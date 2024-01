W kinach od kilku dni można oglądać "Fuks 2", drugą część komedii z Maciejem Stuhrem z 1999 roku. Główną gwiazdą filmu jest teraz Maciej Musiał, który wyznał, że na planie pokłócił się z reżyserem Maciejem Dutkiewiczem. Do scysji doszło podczas kręcenia intymnej sceny.

Maciej Musiał jest gwiazdą "Fuksa 2" Fot. VIPHOTO/East News

"Fuks" z 1999 roku to komedia gangsterska, w której Maciej Stuhr po raz pierwszy zagrał główną rolę. Zaraz po niej wystąpił w "Chłopaki nie płaczą" i "Poranku kojota". Teraz po 25 latach powrócił do postaci, która otworzyła mu drzwi do kariery i został ekranowym ojcem... Macieja Musiała.

W "Fuksie 2" powróci też Janusz Gajos i Tomasz Dedek, a reżyserem ponownie został Maciej Dutkiewicz. Dla fanów Agnieszki Krukówny mamy złą informację – nie wystąpiła w kontynuacji. W sequelu pojawili się za to nowi bohaterowie grani przez Paulinę Gałązkę, Cezarego Pazurę, Sonię Bohosiewicz i Katarzyna Sawczuk.

O czym jest "Fuks 2"? "Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i 'stuknął na grubą kasę' szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety" – czytamy w opisie filmu, który wszedł do kin 12 stycznia.

"Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość" – dodaje dystrybutor komedii.

Maciej Musiał i Maciej Dutkiewicz pokłócili się na planie "Fuksa 2"

– Jestem podekscytowany, że mogliśmy rzeczywiście zmierzyć się z tą legendą i to w tak niesamowitym składzie – mówił podczas warszawskiej premiery filmy Maciej Musiał w rozmowie z portalem Świat Gwiazd. Okazuje się jednak, że nie obyło się bez scysji: aktor pokłócił się z reżyserem Maciejem Dutkiewiczem. O co poszło?

– Faktycznie, pokłóciliśmy się kiedyś z reżyserem. W trakcie nagrywania sceny intymnej cały czas przerywał, wchodził i coś zmieniał. W końcu powiedział, że ja chyba nie potrafię się całować – mówił Musiał.

Aktor stwierdził, że Dutkiewicz "wyprowadził go tym trochę z równowagi. – (...) I się pokłóciliśmy, ale to było fajne. Dobrze to wspominamy. Czasami tak jest, że aktor na planie musi się zderzyć z reżyserem, a potem kulturalnie podać sobie rękę po męsku i wychodzimy z tego silniejsi – podsumował aktor.

Dodajmy, że "Fuks 2" jest kinowym hitem. Jak podaje Wirtualna Polska, w ciągu trzech dni od premiery film obejrzało 85 tys. widzów. Razem z przedpremierowymi pokazami jest to ponad 105 tysięcy. Dziś, prawie tydzień od premiery, ta liczba jest oczywiście większa.

"Spośród premierowych tytułów w tym tygodniu ('Pszczelarz', 'Piep*zyć Mickiewicza', 'Powstaniec 1863') był to zdecydowanie najlepszy wynik. Więcej osób podczas minionego weekendu zgromadziła jedynie 'Akademia Pana Kleksa', która jest megahitem i w sumie może osiągnąć rezultat na poziomie 3 mln widzów" – czytamy na film.wp.pl.

"Fuks 2" zbiera jednak średnie recenzje. Na portalu Filmwebie ma obecnie ocenę 5/10 na podstawie 634 ocen widzów. Z kolei krytycy ocenili sequel "Fuksa" na jedyne 3,8. "Klisze, nuda i nawet nostalgii za 'jedynką' nie potrafili skonsumować" – pisze krytyk Michał Piepiórka.

