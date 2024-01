Polska w prestiżowym rankingu miast! I nie chodzi tylko o Warszawę czy Kraków

Autorzy badania przyjrzeli się 83 miastom z 36 europejskich państw. Poza tymi, które są w Unii Europejskiej, w zestawieniu uwzględniono jeszcze miasta w Wielkiej Brytanii, Islandii, Turcji, Albanii czy Macedonii. Jakie są jednak dobre wieści dla Polski? W zestawieniu pojawiły się trzy polskie miasta, ale to Białystok został wyróżniony w szczególnej kategorii.

Najlepsze miasta do życia w Europie. Białystok zaskoczeniem Fot. PIOTR LOZOWIK/Polska Press/East News

Białystok w rankingu najlepszych miast Europy?

To, w których europejskich miastach żyje się ludziom najlepiej, postanowiła zbadać Komisja Europejska, zlecając przygotowanie specjalnego raportu. "Jakość życia w miastach europejskich" to sprawozdanie, które rozrosło się do 112 stron. Czego się z niego dowiadujemy?

Zacznijmy od wygranego, a jest nim miasto Zurych, którego mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z życia. Szwajcarska miejscowość była najbardziej przyjaznym do życia miastem w Europie, ze wskaźnikiem zadowolenia wynoszącym 97 proc.

Jak do Zurychu można porównać Białystok? Akurat to polskie miasto pojawiło się w rankingu w trochę odmiennej kategorii, mianowicie jako miasto, w którym jakość życia – ze wszystkich badanych – podniosła się najbardziej na kontynencie w ostatnich latach. W Białymstoku mieszkańcy najbardziej zadowoleni są z bezpieczeństwa, kultury i komunikacji. Oprócz Białegostoku w zestawieniu znalazł się Gdańsk i to na naprawdę wysokim miejscu. Gdańsk zajął bowiem czwarte miejsce w rankingu zawierającym w sobie aż 83 miasta europejskie. Za co gdańszczanie kochają Gdańsk?

Za duże znaczenie historyczne oraz za jeden z największych portów Morza Bałtyckiego. Z życia w mieście jest zadowolonych aż 95 proc. jego mieszkańców. – To jest dostrzeżenie naszej konsekwentnej polityki, która ma na celu, aby tu się żyło dobrze nie tylko jak przyjeżdżamy na wakacje, ale na co dzień – komentowała dla TVN ranking prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Jakie miasto jest najgorsze?

Jesteście ciekawi, jakie miasto okazało się najgorszym do życia? W każdym z badanych miast zapytano dokładnie 839 mieszkańców. Najmniej pozytywnych ocen zebrało Palermo. Piotr Podemski z Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego wskazywał w rozmowie z portalem, że Palermo jest miastem nieprzewidywalnym, niebezpiecznym i źle skomunikowanym.

– To jest miasto potwór. Ono jest nie absolutnie nieprzewidywalne. Ja już pomijam kwestie mafii, czy się w to wierzy, ale tam nie jest się w stanie przewidzieć, czy z punktu A do punktu B jedzie się 20 minut, czy dwie godziny – powiedział.

W rankingu najlepszych miast z tych polskich znalazły się również Warszawa i Kraków, jednak nie w pierwszej dziesiątce. 10 europejskich miast ocenianych jako najlepsze do życia to:

Jakiś czas temu w naTemat pisaliśmy o innym rankingu – mianowicie liście najlepszych miast do zwiedzenia w Europie. Na trzecim miejscu uplasował się tam Kraków. Twórcy najbardziej docenili jego zabytki, ofertę kulinarną oraz przystępne dla turystów ceny. W opisie rankingu możemy przeczytać, że jest to pełne historii i kultury miasto, które od dawna jest ulubionym celem podróży europejskich turystów. Określane jest również jako idealny kierunek na city break. Wyprzedziły nas jedynie Ateny w Grecji oraz Lizbona w Portugalii.