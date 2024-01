Fraszyńska nago na Instagramie. Tak spędza urlop w egzotycznych rejonach

Jolanta Fraszyńska, która niegdyś była gwiazdą serialu "Na dobre i na złe", zaskoczyła najnowszą publikacją w mediach społecznościowych. Pokazała swoje nagie zdjęcie. Tak spędza wakacje w egzotycznych rejonach.

Jolanta Fraszyńska pochwaliła się odważnym zdjęciem z wakacji. Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Fraszyńska to aktorka filmowa, serialowa i teatralna ma na swoim koncie takie produkcje jak m.in. "Ławeczka", gdzie zagrała z Arturem Żmijewskim, filmową biografię wokalisty zespołu Dżem pt. "Skazany na bluesa" czy serial "Na dobre i na złe", gdzie wcielała się w Monikę.

Jolanta Fraszyńska nago na Instagramie

Oprócz aktywności w życiu artystycznym gwiazda chętnie korzysta z mediów społecznościowych. Pokazuje tam zakulisowe kadry z planów. Zdarza się, że uchyla rąbka tajemnicy ze swojej prywatności.

Tak było i tym razem. Fraszyńska od kilku dni relacjonuje swój urlop. Wybrała się w egzotyczne rejony globu. W jednej z relacji na Instagramie pokazał nawet swoje nagie zdjęcia.

To nie pierwszy raz, gdy Fraszyńska zdecydowała się na tak odważne zdjęcia. W latach 90. pojawiła się na okładce magazynu "Playboy". Jakiś czas temu została zapytana przez Plejadę, czy po raz kolejny zdecydowałaby się na rozbierane zdjęcia?

– Myślę, czy miałam wtedy bliznę po cesarskim cięciu. Otóż miałam (...). Nie wiem, jakbym teraz z tej okładki emanowała i co by to było. Teraz jest to sfera dla mnie intymna, chociaż jestem mentalną naturystką – zaznaczyła aktorka.

Aktorka ma 55 lat i może pochwalić się nienaganną sylwetką. Jak o nią dba?

– Trzeba mieć do siebie dystans, trzeba urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą, trzeba wszystkie przeżycia, które daje życie przekuwać na dobro, na radość. Mam zmarszczki. Jestem delikatnie naprawiona, ale delikatnie – zdradziła, dodając, że wcale nie wstydzi się wizyt u chirurga plastycznego: – Dlaczego żyć w kłamstwie?

Najwięcej czasu poświęca jednak na pracę nad sobą. – Dbam przede wszystkim o mój środek, o to, jak myślę, jak czuję, o to, że się wysypiam, o to, że dobrze jem, nie jem mięsa, jestem uważna na ludzi i staram się od rana mieć dobrą energię – objaśniła.