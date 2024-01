W sobotę (20.01) w niektórych rejonach Polski szykuje się prawdziwe śnieżne szaleństwo. Najtrudniejsze warunki na drogach panują na północy kraju – poza intensywnymi opadami śniegu, pojawił się tam silny wiatr i zamiecie. RCB wydało alerty dla woj. warmińsko-mazurskiego, a IMGW dla części Mazowsza i Lubelszczyzny.

Atak śnieżnej zimy w Polsce. Oto gdzie zrobi się niebezpiecznie. Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Początek weekendu okazał się być wstępem do utrzymania się w Polsce prawdziwie zimowej pogody. Problem w tym, że w niektórych rejonach kraju, poza pięknymi widokami, może zrobić się naprawdę niebezpiecznie. W sobotę rano w woj. zachodniopomorskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydłużył obowiązujące ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru.

Alerty IMGW i RCB

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu" – przekazano w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Alerty obowiązują w sobotę od godz. 4.50 do godz. 13 dla siedmiu powiatów w woj. zachodniopomorskim: białogardzkiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, Koszalina, koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego.

Niebezpiecznie na Pomorzu i Mazurach

Z kolei w niektórych rejonach woj. warmińsko-mazurskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przez śnieżnymi nawałnicami. Mieszkańcy otrzymali alerty dotyczące trudnych warunków na drogach. Jakby tego było mało, IMGW wystosował jeszcze ostrzeżenia drugiego stopnia przed wystąpieniem zawiei i zamieci śnieżnych dla powiatów elbląskiego i Elbląga. Obowiązują do godz. 18 w sobotę.

"Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu" – napisało IMGW.

Zima uderzyła w Mazowsze

Zimowa aura nie pominęła woj. mazowieckiego, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

W tym wypadku prawdopodobieństwo pojawienia się zjawiska również wynosi 80 proc. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje od godz. 7 do godz. 19 w sobotę i wydano je dla 16 powiatów w woj. mazowieckim: ciechanowskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, Siedlec, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego.

Kolejne alerty pierwszego stopnia, ostrzegające przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, wydano dla 14 powiatów w woj. mazowieckim. Ostrzeżenia są w mocy od godz. 5 do godz. 18 w sobotę. Chodzi o powiaty: ciechanowski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski.

Mocno zawieje na Lubelszczyźnie i Podlasiu

W woj. lubelskim IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h (lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h) oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alerty obowiązują od godz. 7 do godz. 19 w sobotę i wydano je dla powiatów bialskiego i Biała Podlaska.

Kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, także dotyczą powiatów bialskiego i Biała Podlaska i obowiązują od godz. 5 do godz. 18 w sobotę. W tym wypadku, prognozy mają się sprawdzić się w 85 proc.

Podobnie ma być w woj. podlaskim, gdzie również wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązuje od godz. 7 do godz. 19 w sobotę i wydano je dla wszystkich powiatów w woj. podlaskim. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" – ogłoszono.

Instytut powiadomił też o wydaniu ostrzeżeń pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla wszystkich powiatów w woj. podlaskim. Dotyczą soboty od godz. 5 do godz. 18.

