D orota Wellman i Marcin Prokop gościli Konrada Piaseckiego z TVN24. Dziennikarz polityczny w studiu "Dzień dobry TVN" pokazał, co zaoferował na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas rozmowy, prowadzący nawiązali również do Michała Rachonia, który do niedawna był znaną twarzą pisowskiej Telewizji Polskiej.





Prokop rozśmieszył widzów, wspominając na wizji o Rachoniu. "Marzyłby mi się taki pojedynek"

Joanna Stawczyk

