W niedzielę (21.01) pogoda się uspokoi. Wszystko za sprawą antycyklonu Corvin, który sprowadzi do Polski więcej słońca, mniej opadów i coraz wyższą temperaturę. Śnieg ma sypać delikatnie jedynie na północy kraju.

Szykują się zmiany w pogodzie. Nadchodzi antycyklon Corvin! Fot. MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Po wcześniejszych zawirowaniach w niedzielę pogoda się uspokoi. Choć na niebie pojawią się rozpogodzenia, miejscami zbierze się więcej chmur, z których gdzieniegdzie popada słaby śnieg. Dotyczy to szczególnie północy Polski.

Polska pod wpływem antycyklonu Corvin

Według Onetu zimowe temperatury pozostaną jedynie w okolicach wschodniej granicy, gdzie termometry pokażą ok. -2/0 st. C. Na pozostałym obszarze kraju powinno być nieco cieplej, bo ok. 1-2 st. C. Najcieplejszymi wartościami mają cieszyć się mieszkańcy zachodu i południowego zachodu, gdzie odnotujemy nawet do 3-4 st. C.

Do tego słaby i umiarkowany wiatr, który powieje z południa. Silniejsze podmuchy pojawią się jedynie w górach i na północy.

Pochmurna noc "na minusie"

Po przyjemnej aurze w niedzielę czeka nas nieco deszczowa i pochmurna noc. Prognozowane są umiarkowane i dużego zachmurzenia z lokalnymi mgłami.

W większości Polski nie powinno padać. Dopiero w poniedziałek (22.01) nad ranem w okolicy Niziny Szczecińskiej może spaść słaby deszcz.

To jednak nie wszystko, bo wartości na termometrach spadną do ok. -5/-3 st. C na wschodzie i ok. 0-2 st. C na pozostałym obszarze. Ponownie powieje też słaby i umiarkowany wiatr z południa – nieco silniejszy tylko nad morzem i w górach.

Kiedy będzie wiosna?

W połowie stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu. Za jej pomocą możemy już teraz poznać zarys pogody na początek wiosny 2024 roku.

Według długoterminowej prognozy tegoroczna wiosna ma być bardzo deszczowa. W lutym czeka nas więcej opadów niż zwykle w tym miesiącu – suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura powietrza zostanie zachowana w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W marcu, który jest pierwszym wiosennym miesiącem, temperatura powietrza również nas nie zaskoczy, pozostając w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Opady jak w lutym będą wyższe niż norma.

W kwietniu możemy poczuć się rozczarowani, bo jest to zazwyczaj pierwszy miesiąc, w którym dochodzi do znaczącego ocieplenia. Tym razem ma być inaczej. Zgodnie z prognozą IMGW w kwietniu 2024 r. miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z poprzednich 30 lat.

Astronomiczna wiosna 2024 rozpocznie się w momencie zrównania długości dnia z nocą, czyli w równonoc wiosenną. Tegoroczny pierwszy dzień astronomicznej wiosny wypada w środę 20 marca, dokładnie o godz. 4:07. Od tego momentu dni staną się dłuższe, a noce krótsze.

