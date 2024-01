Numery na radiowozach nie są przypadkowe. Oto, jak je odczytywać i co oznaczają

Krzysztof Górski

C yfry umieszczone na boku radiowozu to nie przypadkowy ciąg liczb. Okazuje się, że dzięki nim możemy dowiedzieć się, skąd pochodzi konkretny pojazd. Jak to określić? Już tłumaczymy.