Kubicka opublikowała emocjonalny wpis w urodziny. "Chcę, aby nasz syn urodził się zdrowy"

Sandra Kubicka przeżywa ostatnio wiele pięknych chwil w swoim życiu. Najpierw z radością ogłosiła zaręczyny z Baronem, potem z entuzjazmem podzieliła się wiadomością o oczekiwanej ciąży, a teraz obchodzi swoje 29. urodziny. Jak sama zaznacza, odłożyła na bok myślenie o dobrobycie materialnym, skupiając się na całkiem innych priorytetach. Co obecnie jest największym marzeniem celebrytki?

Sandra Kubicka dodała emocjonalny wpis. "Chcę, aby syn urodził się zdrowy" Fot. VIPHOTO/East News

Przez lata Sandra Kubicka otwarcie dzieliła się z fanami swoim życiem osobistym i kondycją zdrowotną, więc wiadomo, że ona i Baron starali się o dziecko już od jakiegoś czasu.

Przypomnijmy, że modelka, którą można oglądać także w roli prowadzącej w programie "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" (dostępny od 1 stycznia 2024 r. w serwisie Netflix), udzieliła w marcu ubiegłego roku wywiadu, w którym zdradziła, że przez PCOS (zespół policystycznych jajników) zastanawia się nad zamrożeniem jajeczek.

Wreszcie jej pragnienie się spełniło i wkrótce Sandra będzie spełniać się w roli mamy. 22 stycznia 2024 roku Kubicka opublikowała post, w którym sama składa sobie życzenia.

Jak zaznaczyła, jest to jej ostatni rok, w którym na początku stoi cyfra "2". Teraz gwiazda wyjawiła, o czym marzyła w ostatnich latach na swoje urodziny, podkreślając, że nie były to rzeczy materialne.

"Od dłuższego czasu, co rok miałam te same marzenia. Mówiłam w głowie: chcę być zdrowa. Chcę być mamą. Chcę mieć rodzinę i aby moja rodzina była zdrowa. I tak rok w rok nad świeczkami..." – napisała.

W dalszej części postu Sandra zaznaczyła, że wszystkie jej afirmacje się spełniają i ocenia te urodziny jako wyjątkowe. Teraz kiedy wydaje się, że partnerka Alka Barona osiągnęła wszystko, czego pragnęła, celebrytka życzy sobie jeszcze więcej dobrego od losu.

"Chcę, aby nasz syn urodził się zdrowy (...), aby ten spokój, o którym długo marzyłam trwał dalej" – podkreśliła. Dla celebrytki kluczowe jest zdrowie, a z resztą wyzwań sobie poradzi, bo jak pisze "jest silną babką, którą nieraz życie próbowało złamać".

Pod postem posypała się lawina ciepłych słów i życzeń. Z okazji urodzin ukochanej Baron wrzucił wzruszające momenty, obrazujące ostatni rok. Na rolce nie brakuje uroczych, ciążowych kadrów.

"Twój rok moimi oczami. Pozostań zdrowa, wyjątkowa i piękna! Ten rok był dla Ciebie niesamowity, jestem z Ciebie taki dumny za wszystko! Spełniaj kolejne marzenia kochanie!" – tak muzyk opisał filmik.

"Czy tylko ja płaczę, jak to oglądam? Tak wspaniale patrzeć na ludzi, którzy spełniają swoje marzenia"; "Ciepła kobieta, bije od niej takie dobro"; "Na Was się tak dobrze patrzy!"; "Piękny i wzruszający film" – rozpływali się fani.

Teraz kiedy Kubickiej udało się zajść w upragnioną ciążę, nie może się doczekać, aż powita na świecie synka. Sandra ochoczo odpowiada na wszelkie pytania followersów, którzy są ciekawi, jak czuje się modelka oraz siedzący w brzuchu brzdąc.

Ostatnio jedna z fanek zapytała wprost: "Powiesz kiedyś jego imię? Pokażesz maluszka?". Ukochana Barona odpowiedziała krótko i dosadnie. "Zdradzę imię, jak się urodzi, ale go nie pokażę" – oznajmiła.