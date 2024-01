Tusk podsumował wizytę w Kijowie. Nagrał bardzo wymowny filmik

Premier Donald Tusk odwiedził w poniedziałek Kijów. Wieczorem w jego mediach społecznościowych pojawił się filmik, który podsumowuje ten wyjazd. "My z Wami" – brzmi główne przesłanie nagrania.

Tusk z wizytą w Ukrainie. Szef rządu tak podsumował wyjazd. Fot. HANDOUT/AFP/East News

Przypomnijmy: wizyta polskiego premiera na Ukrainie była zaplanowana od kilku dni. Jednak dopiero w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk jest tego dnia w Kijowie.

Wieczorem premier podsumował szereg spotkań z władzami Ukrainy. "My z Wami" – wpis o takim tytule pojawił się w jego mediach społecznościowych. Post opatrzony jest ponadto flagami Polski i Ukrainy.

Tusk podsumował wizytę w Kijowie. Wymowne słowa

Na samym nagraniu słyszymy Tuska, który mówi: – Ktoś powiedział kiedyś, że najciemniejsze miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy udają neutralnych w czasach moralnego konfliktu.

I dodaje: – Dziś każdy w wolnym świecie, który udaje neutralnego, udaje, że ma równy dystans lub prezentuje równy dystans do Ukrainy i do Rosji, zasługuje na to najciemniejsze miejsce w politycznym piekle.

Są to słowa, które padły podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy.

Tusk podczas tej konferencji przekazał również, że będzie zabiegał na rzecz przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, "aby cała UE bardzo serio potraktowała ambicje ukraińskie".

– Porozumieliśmy się z prezydentem w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego tak, aby pełne członkostwo Ukrainy w UE stało się możliwie szybko faktem – oświadczył.

Także Zełenski podsumował spotkanie z Tuskiem

Również prezydent Ukrainy opublikował podsumowanie tych rozmów. "Dzisiaj odbyliśmy w Kijowie bardzo produktywne rozmowy z Donaldem Tuskiem na temat wszystkich aspektów ukraińsko-polskich stosunków dwustronnych" – napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

I podkreślił: "Doceniamy niezachwiane wsparcie Polski i nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, a także nową formę współpracy mającą na celu zakupy broni na większą skalę na potrzeby Ukrainy: polski kredyt dla Ukrainy".

"Premier Tusk i ja rozmawialiśmy także o możliwościach przyszłej wspólnej produkcji broni. Dziękuję Polsce za wsparcie Ukrainy" – podsumował.

Dodajmy, że polski premier podczas tej wizyty spotkał się także Denysem Szmyhalem. Premier Ukrainy wskazał, że "dziś rozmawiamy o resecie relacji rządów Ukrainy i Polski". – Ten reset odbywa się na zasadach równości wzajemnej pomocy. Na warunkach partnerstwa i wspólnego celu. Jesteśmy partnerami strategicznymi, przyjaciółmi i sojusznikami – stwierdził.

Tusk po spotkaniu z nim mówił z kolei o wojnie, która toczy się w tym kraju. – W sprawie najważniejszej, jaką jest wojna Ukrainy o niepodległość, o integralność, ale także w obronie wartości całej Europy, w tym także polskiego bezpieczeństwa – w tej sprawie nie ma dyskusji. Mamy tutaj zdanie jednolite – zauważył. Więcej na ten temat piszemy tutaj.