Bodnar przekazał Dudzie dokumenty ws. skazanych polityków PiS. Jest tam kluczowy wniosek

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie, że Adam Bodnar przekazał akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec skazanych polityków PiS. Jak poinformowano, "do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski".

"Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec p. Macieja Wąsika i p. Mariusza Kamińskiego" – przekazano w serwisie X.

Jak dodano, "do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG". "Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla Prezydenta" – czytamy.

Wcześniej w poniedziałek na antenie Polsat News wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart mówiła, kiedy Andrzej Duda otrzyma opinię Adama Bodnara w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Dziś, najdalej jutro opinia Adama Bodnara w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafi na biurko pana prezydenta – powiedziała.

Wiceministra dodała, że nie wie, co znajdzie się w opinii. Podkreśliła jednak, że nie ma przesłanek, by prokurator generalny podjął decyzję o przerwaniu kary na czas trwania procedury ułaskawieniowej.

Jeszcze nad ranem na antenie TVN24 w tej sprawie do Bodnara zaapelował Marcin Mastalerek. – Panie Bodnar, niech pan wreszcie prześle opinie i akta. Niech pan nie będzie sadystą i sobie przypomni, że był pan kiedyś Rzecznikiem Praw Obywatelskich – powiedział.

Doradca Andrzeja Dudy wyjaśnił także, co dalej z procedurą ułaskawieniową. – Fakty są proste. W dniu, kiedy prezydent dostanie akta ws. Wąsika i Kamińskiego, podejmie decyzję. To będzie decyzja na bazie Konstytucji i KPK – stwierdził.

Co ważne, w najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent przyznał, że jest gotowy przyśpieszyć procedurę ułaskawieniową. – Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to zrobię – zapowiedział.

Głowa państwa wyraziła także nadzieje, że Kamiński i Wąsik jak najszybciej zostaną zwolnieni z zakładu karnego. Przypomniał wtedy też o wniosku skierowanym w tej sprawie do szefa MS Adama Bodnara.

